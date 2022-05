Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 27 maggio: Silvia e Michele di nuovo vicini

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata del 27 maggio 2022

Nella puntata di “Un posto al sole” di oggi, venerdì 27 maggio 2022, Nicotera ha creato un grande scompiglio: il suo maxi arresto ha attirato l’attenzione su di lui e la sua famiglia coinvolgendo anche Viola. I superstiti del clan Argento cerca di riorganizzarsi. Cosa succederà al magistrato? Ci saranno delle ritorsioni? Rossella distrutta per amore, Crovi l’ha tradita con Virginia, e per il lavoro dopo l’errore in corsia, si trova incredula di fronte al riavvicinamento del padre e la madre: sembra che Silvia con Giancarlo lontano abbia ritrovato interesse per Michele. Mariella, Guido e Cerrutti ce l’hanno fatto, finalmente si avvicina il confronto tra Sarti e Sasà.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Rossella non riesce ad accettare il suo sbaglio e riflettendo si rende conto che deve cambiare atteggiamento. Prenderà una decisione drastica? Abbandonerà la carriera di medico? Virginia cerca di approfittare della situazione: vuole riprendersi Riccardo. Filippo non accetta l’atteggiamento del padre nei confronti di Lara, è convinto che Lara non finga e tenga davvero a questa gravidanza. Michele e Silvia cercano di supportare Rossella e tra di loro nasce un certo feeling, nascerà di nuovo l’amore?

