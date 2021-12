Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: Rossella e Patrizio vicini…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 dicembre

Nella puntata della soap opera “Un posto al sole” in onda su Rai 3 oggi, martedì 28 dicembre, Renato aiuta Franco a riflettere sulla prospettiva di lavoro di Angela. Rossella trova in Patrizio un confidente, si sente capita e i due si confrontano sui loro dispiaceri in amore. Lara si sforza per conquistare Roberto, ma Ferri sembra interessato ancora per Marina. Nonostante Guido voglia trascorrere il Capodanno in poltrona, Mariella non ci sta e organizza un Capodanno speciale alla terrazza: riuscirà a convincere Guido ad abbandonare il suo divano? Vittorio, che ha spinto Speranza nelle braccia di Samuel, sembra manifestare una certa gelosia nei confronti dei due. Jimmy sconsolato dal mancato arrivo di Cristina viene consolato da Raffaele e da nonno Renato.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Un posto al sole” Rossella si trova tra due fuochi: un nuovo amore per Riccardo che però ha un’ex moglie, e il vecchio amore per Patrizio, che troppo volte l’ha fatta soffrir. Rossella è in crisi perché dopo la separazione dei genitori non ha più tutta questa fiducia nell’amore e nelle relazioni. Rossella non sospetta che Virginia, ex moglie di Riccardo, possa rappresentare per lei un pericolo. Riccardo cerca di convincere Rossella a fare la pace, mentre lei inizia il suo primo giorno da specializzanda. La famiglia Boschi è alle prese con una decisione di lavoro, Angela deve decidere se partire per la Sicilia, ma la frena il malcontento di Franco. Jimmy è felicissimo del rientro al Palazzo di Cristina, ma avrà una brutta sorpresa, la piccola non arriva perché coinvolta in una tombolata con i suoi amici di scuola.

