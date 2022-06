Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 29 giugno: Jimmy vuole raggiungere Cristina

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 29 giugno, della soap opera Un posto al sole ha deciso di dire la verità a Niko, non vuole più segreti, ma Niko non è tranquillo al pensiero che la fidanzati lavori con un collega di Nicotera. Jimmy è innamorato di Cristina, la figlia di Ferri, e non può fare a mano di vederla. Il ragazzino decide di ridurre le distanze: si metterà nei guai? Michele non è molto felice della relazione di sua figlia con Riccardo e non lo nasconde, Riccardo se ne accorge ma Rossella minimizza l’atteggiamento del padre. Bianca innamorata di Antonello fa di tutto per attirare la sua attenzione.

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Alberto si è rivelato molto premuroso nei confronti di Clara: potrà di nuovo nascere l’amore tra i due? Alberto non sa che Clara ha ricevuto per mano di Niko una lettera dal padre ed è indecisa se leggerla o meno. Susanna, dopo il breve innamoramento nei confronti di Nicotera, dovrà lavorare nel suo team, ed è indecisa se dirlo a Niko perché ha paura che il fidanzato possa reagire male. Nonostante i tentativi di Roberto di tornare con Marina, la donna non cede, non vuole più soffrire. Rossella e Virginia sono diventate amiche, ma Virginia ha preso una decisione che sta per comunicare alla Graziani.

