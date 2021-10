Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: Rossella in pericolo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 29 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Renato Poggi viene finalmente scagionato dall’accusa di aggressione a Susanna. Il caso, però, non può ancora definirsi concluso: Mattia, infatti, è ancora a piede libero e il pericolo che qualcun altro possa finire vittima della violenza del rider del Vulcano è molto alto. Negli ultimi giorni il giovane sembra avere messo nel mirino Rossella dopo che quest’ultima gli ha medicato il polso dopo una brutta caduta in motorino. La figlia di Silvia e Michele rischia di fare la stessa fine di Susanna? Nel frattempo il battesimo di Federico è alle porte e Alberto continua a provocare Patrizio ogni volta che si presenta l’occasione, ignorando così la richiesta di Clara, che vorrebbe essere lasciata in pace dall’avvocato. Guido e Mariella tenteranno in tutti i modi di far cambiare idea a Speranza, la quale è rientrata a Napoli ormai convinta di annullare la sua iscrizione alla facoltà di Veterinaria.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di “Un posto al sole” Rossella e Riccardo sono sempre più complici e vicini. Silvia è stata scoperta dalla figlia e il tradimento della madre è per Rossella molto duro da digerire. Le giornate lavorative diventano sempre più complicate da gestire e Rossella sembra davvero aver subito un brutto contraccolpo. Per fortuna il Dottor Riccardo Crovi sembra comprendere la situazione e si premura di starle vicino. Silvia è invece a un bivio. La figlia Rossella è stata l’unica in grado di mettere la Graziani all’angolo e spronarla a sbrogliare la sua situazione sentimentale. Michele non può e non vuole attendere in eterno la direttrice del Vulcano ed è anche questa pressione che spinge Silvia a prendere al più presto una decisione sul suo futuro. Cosa deciderà di fare: salvare il suo matrimonio con Michele, accontentando anche le speranze della figlia, o mettere un punto e proseguire la sua relazione con Giancarlo?

