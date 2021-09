Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 29 settembre: la confessione di Pasquale

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 29 settembre, della soap opera “Un posto al sole” Niko, dopo le rivelazioni di Manlio, va a parlare con Pasquale: il ragazzo racconta al giovane Poggi quello che è accaduto tra lui e Susanna. Intanto Franco fa convergere i sospetti su un altro indiziato. Serena cerca conforto da Marina, a causa dei suoi continui problemi matrimoniali. La ragazza riceve dei preziosi consigli, che cercherà di mettere in pratica, per potersi riprendere Filippo e allontanare per sempre da lui Viviana. Irene è molto appassionata di scacchi, mentre Fabrizio vive un momento di difficoltà, a causa dei suoi affari. Il suo lavoro in pastificio, infatti, gli crea un sacco di problemi e preoccupazioni.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Niko ha ricevuto un’ennesima chiamata da parte di Manlio. Il padre di Susanna gli dice che ha scoperto chi è stato a ridurre in fin di vita la figlia. L’avvocato decide quindi di seguire la nuova pista. Anche Franco sta portando avanti delle indagini parallele che lo portano a ricevere un’informazione interessante. Serena dice al marito che lascia momentaneamente Napoli. La donna rimane meravigliata quando scopre che Filippo non rimane affatto turbato dalla notizia. La ragazza comprende che forse il rapporto con il suo sposo è ormai irrecuperabile, la frattura che c’è tra di loro è infatti molto profonda. Irene scopre un nuovo passatempo che l’appassiona parecchio. Fabrizio, infine, è sempre più nervoso a causa del suo lavoro in pastificio.

