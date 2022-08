Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 30 agosto: dov’è Lello Valsano?

Un posto al sole, Anticipazioni puntata 30 agosto

Questa sera, martedì 30 agosto, va in onda un nuovo episodio di Un posto al sole. Ricordiamo che l’appuntamento con la soap è alle 20.50. Ecco le anticipazioni. Viola e Susanna sono state feriti da Lello Valsano. L’uomo è in fuga, mentre le due donne lottano tra la vita e la morte. Tutti gli inquilini di Palazzo Palladini si trovano a fare i conti con la terribile tragedia. Franco e Nunzio decidono di non rimanere con le mani in mano e si mettono sulle tracce di Lello Valsano. I due, servendosi di tutte le informazioni fornite dai loro contatti, cercano di scoprire dove si sia nascosto il criminale. Ma Franco e Nunzio non sono gli unici sulle tracce di Valsano: un personaggio, rimasto nell’ombra sino a ora, risulterà fondamentale per scovare il pericoloso boss.

La soap opera Un posto al sole è tornata in onda ieri sera, lunedì 29 agosto, dopo la pausa estiva di un paio di settimana. La puntata del 12 agosto aveva lasciato tutti con il fiato sospeso: Lello Valsano spara a Viola e Susanna, ma l’episodio si chiude senza rivelare il destino delle due donne. La puntata di ieri ha svelato cosa è successo: Viola e Susanna sono state ferite a morte da Lello Valsano. Viola, la moglie di Nicotera, sembra essere quella in condizioni peggiori mentre Susanna sembra rispondere agli stimoli. Nel corso della puntata la situazione della due donne si è bilanciata, anche se non sono ancora fuori pericolo, ma il finale è rimasto ancora aperto, anche se alcuni spoiler danno per certo che sarà Viola a sopravvivere. L’episodio di Un posto al sole di lunedì 29 agosto si è aperto con la dedica alla memoria di Carmen Scivittaro: “Questa puntata è dedicata alla nostra cara amica Carmen Scivittaro, indimenticabile Teresa Diacono”.

