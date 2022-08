Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Niko, decisione difficile…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 31 agosto

Oggi, mercoledì 31 agosto 2022, Un posto al sole andrà eccezionalmente in onda in anticipo, alle 20.10, sempre su Rai 3. Vediamo le anticipazioni della nuova puntata della soap opera. Niko, molto provato dalla situazione dopo la sparatoria in cui è rimasta coinvolta Susanna, sarà costretto a prendere una decisione che lascerà tutti a bocca aperta. Di cosa si tratta? È qualcosa che riguarda il futuro di Susanna? Intanto Franco continua la ricerca di Valsano. Il Boschi può contare sull’aiuto di Damiano, l’agente delle scorta di Eugenio, pronto a tutto per scovare il criminale. Filippo e Serena decidono di tornare a Napoli ma prima che possano lasciare Maratea vengono sorpresi da un inatteso ritorno. Speranza ha capito che le bufale del caseificio di famiglia non godono di ottima salute, ma il padre non vuole ascoltarla.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole gli abitanti di Palazzo Palladini devono fare i conti con quanto successo a Susanna e Viola. Per questo motivo, Franco si mette sulle tracce di Lello Valsano per fargliela pagare. Boschi e Nunzio iniziano ad andare alla ricerca di indizi che possano metterli sulle tracce del criminale. Anche Damiano, agente della scorta di Nicotera, è sulle tracce del pericoloso boss. Le condizioni di Susanna sono stabili, mentre Viola è in coma. Tutti si stringono intorno a Niko e a Eugenio, che si sente molto in colpa per non aver protetto la moglie…

