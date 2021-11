Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 5 novembre: Silvia tornerà con Michele?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 novembre

Nella puntata di oggi, venerdì 5 novembre, della soap opera “Un posto al sole” Silvia svelerà finalmente qual è la sua scelta tra Michele e Giancarlo? Marina ha rifiutato l’invito da parte di Roberto a presenziare al salone nautico e il suo rapporto con Fabrizio sembra riacquisire un po’ di serenità. Sfuma pertanto la speranza di Ferri di poter passare del tempo con Marina. Ma un altro avvenimento inaspettato si abbatterà su Marina e Fabrizio e la loro relazione ne uscirà di nuovo destabilizzata. Roberto approfitterà della situazione? Intanto a Palazzo Palladini si svolge la festa del piccolo Federico: Alberto e Clara, reduci da diverse discussioni sull’organizzazione del battesimo, non riescono ad appianare le divergenze neanche in questa circostanza. Ad aggravare il tutto è la contemporanea presenza di Alberto e Patrizio, che metterà Clara particolarmente sotto pressione. La giovane mamma riuscirà a gestire questa complicata situazione per amore del piccolo Federico?

Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 4 novembre: Silvia sotto pressione

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Roberto Ferri confida fortemente nella presenza di Marina al salone nautico. I due in passato sono stati legati da un rapporto amoroso e sembrerebbe che ora Roberto speri in un ritorno di fiamma. Contrariamente alle aspettative di Roberto, però, Marina non è per niente convinta di partire con lui per il salone nautico e rifiuta il suo invito perché teme di arrecare dolore a Fabrizio, al quale è molto legata nonostante le recenti tensioni. Questi, nel frattempo, è ancora alle prese con delle difficoltà lavorative per il pastificio, sempre più sull’orlo del fallimento. Michele, a dispetto dell’atteggiamento passivo e rinunciatario avuto finora, si reca sotto casa di Giancarlo, l’amante di Silvia, per affrontarlo: il confronto è teso ma civile, ora tocca a Silvia fare la sua scelta, ben consapevole che Michele non vuole rinunciare a lei per nessuna cosa al mondo, ma che Giancarlo a sua volta non ha intenzione di farsi da parte. Silvia è messa dunque alle strette, soprattutto spinta alla riflessione da parte della figlia Rosella, la prima a scoprire il tradimento. Silvia sceglierà di salvare il suo matrimonio o di proseguire la sua relazione con Giancarlo? A Palazzo Palladini è tempo finalmente di festeggiare il battesimo del piccolo Federico…

