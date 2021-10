Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Marina e Roberto più vicini

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 5 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Fabrizio vive un momento di profonda crisi: il suo pastificio sta per fallire e lui non sa come salvare la sua attività. Intanto Marina e Roberto Ferri sono sempre più vicini. Niko è minacciato da uno sconosciuto. Questa scoperta lo farà stare parecchio in ansia. Ornella da un’importante lezione di vita a Patrizio, mentre Silvia e Michele saranno sempre più in crisi. La coppia riceve un aiuto inaspettato da Guido e Mariella, che organizzeranno una cena per cercare di riavvicinare i due sposi. Serena decide di rimandare la sua partenza da Napoli e organizza un appuntamento romantico per far scoppiare di nuovo l’amore con Filippo.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Niko e Franco trovano un filmato importante che rivela alcune immagini girate all’esterno dello studio nella notte in cui Susanna ha subito l’aggressione. I due amici informano quindi subito la polizia della loro scoperta, grazie alla quale la posizione di Renato, riguardo all’aggressione della Picardi, sembra alleggerirsi. Infatti, in base a quello che c’è nel filmato, il principale responsabile dell’aggressione ai danni di Susanna è il suo ex compagno Pasquale. Fabrizio è sempre nervoso, in quanto il suo pastificio è sull’orlo del fallimento. L’uomo non vuole l’aiuto di nessuno, nemmeno quello di Marina, che non sa come aiutare il compagno. Alberto si reca al battesimo di Federico. In quest’occasione ha modo di confrontarsi con Clara. Anche Ornella, infine, ha i suoi problemi con Patrizio.

