Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Serena si avvicina a Filippo

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 6 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” Mariella e Guido hanno organizzato una cena con Michele e Silvia, per tentare di far riavvicinare i loro amici. Michele continua a non sospettare in alcun modo della relazione tra Silvia e Giancarlo. Fabrizio inizia a bere e la sua dipendenza dall’alcol gli creerà enormi problemi. A causa delle difficoltà del marito, Marina si ritrova vicino a Roberto. Anche Ornella ha le sue preoccupazioni a causa di Patrizio, a cui impartirà un’importante lezione di vita. Serena prova a riavvicinarsi a Filippo, cercando di riportare il marito alle stesse circostanze che fecero nascere il loro amore. Al Battesimo di Federico, Alberto ha modo di incontrare Clara e di avere un chiarimento con la donna.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Fabrizio è sempre più disperato e teme di dover chiudere per sempre il suo pastificio, a causa dei suoi problemi finanziari. Marina cerca quindi di stare accanto a suo marito. In preda alla disperazione, Fabrizio si lascia andare ad atti di autolesionismo. Marina chiede aiuto a Roberto, che spera anche di poter rincominciare a frequentare la donna, della quale è ancora innamorato. In base al filmato ritrovato, Niko e Franco si rendono poi conto che forse ad aver picchiato Susanna è stato Pasquale, il suo ex fidanzato. Per questa ragione, i due vanno alla polizia, per informare gli inquirenti della loro importante scoperta. Successivamente, il figlio di Renato viene a sapere che qualcuno lo sta minacciando.

