Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 7 settembre: che fine ha fatto Adele?

Un posto al sole, anticipazioni 7 settembre 2022

Questa sera, mercoledì 7 settembre, alle 20.50 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Un posto al sole. La tragica morte di Susanna continua ad avere ripercussioni sui protagonisti della soap. Niko, infatti, distrutto dal dolore per la morte della moglie – i due si sono sposati in ospedale – è deciso a proteggere a tutti i costi il figlio Jimmy, evitando che soffra per colpa di altri. Il giovane Poggi è deciso a escludere Micaela dalla vita del figlio. Micaela si confronta con la sorella Manuela su come affrontare la guerra legale che Niko vuole intraprendere per allontanarla da Jimmy. Intanto Adele, madre di Susanna, sembra irreperibile e così Giulia e Angela iniziano a preoccuparsi per lei. Le due donne si recano a casa Picardi per capire cosa possa esserle successo. Rossella conosce Fabiana – new entry interpretata da Valentina Corti – la giovane amica di suo padre Michele.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Ludovica e Ferdinando

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Niko vuole prendersi cura da solo del piccolo Jimmy: il giovane avvocato vuole escludere Micaela dalla vita del figlio. La Cirillo cerca il conforto della sorelle Serena e Manuela che cercano di farle capire i suoi errori. Niko andrò dritto per la sua strada o cambierà idea su Micaela? Tra Silvia, Riccardo e Rossella cresce la sintonia, i tre sono sempre più affiatati mentre e Michele si sente escluso. Il giornalista rimane piacevolmente sorpreso dall’arrivo di Fabiano, una sua amica di Milano. Intanto Mariella e Guido decidono di indagare sulle recenti problematiche del caseificio denunciate da Speranza. I due si intrufolano nello stabilimento e si ritrovano faccia a faccia con Espedito. Ricordiamo che è possibile rivedere gli episodi Un Posto al sole in streaming su RaiPlay.

LEGGI ANCHE:

Terra Amara/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Zuleyha tra Demir e YilmazUn altro domani/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Diana scopre che Julia è incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA