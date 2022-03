Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 8 marzo: Niko chiede aiuto alla sua famiglia

Un posto al sole, anticipazioni puntata 8 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 8 marzo, della soap opera “Un posto al sole” Micaela Cirillo non svela ancora il suo dramma: la mamma di Jimmy ha avuto un tumore e per questo le sono stati asportati ovaie e utero. Micaela non potrà più avere figli e per questo vuole portare Jimmy con sé in Germania. Intanto Niko, ignaro dei problemi della Cirillo, cerca il conforto dei genitori: l’avvocato non vuole separarsi dal figlio. Il rancore di Nunzio nei confronti di Roberto Ferri non fa che aumentare, mentre Lara manipola con facilità la povera Chiara…

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole“ Niko viene finalmente a sapere che Micaela ha intenzione di portare il figlio Jimmy a Berlino. Serena prende conoscenza delle fragilità di Micaela e finalmente comprende perché la sorella voglia passare più tempo con il figlio. Continuano gli screzi tra Guido e Mariella, il quale commette un grave errore con Lollo, tale che la vigilessa di casa non gliela farà passare facile. Chiara crede che l’alleanza con Roberto e Lara possa renderla più forte, anzi si trova molto bene a lavorare con Lara, ma non sa che i due tramano alle sue spalle.

