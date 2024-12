Anticipazioni Un posto al sole del 26 dicembre 2024, Rosa assalita dai dubbi: uscirà con Pino?

Cosa succederà nella prossima puntata di Un posto al sole? In pieno periodo festivo le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini continuano ad andare regolarmente in onda e tra il Cenone di Natale ed il clima di festa i protagonisti della longeva soap di Rai3 saranno alle prese con inquietudini sentimentali e problemi più o meno grandi. Le anticipazioni Un posto al sole della puntata del 26 dicembre 2024, infatti, svelano che molti protagonisti dovranno fare delle scelte importanti per il loro futuro e non sempre tutto andrà per il meglio.

Scendendo nel dettaglio, nella prossima puntata Rosa Rosa Picariello (Daniela Ioia) sarà ancora una volta alle prese con l’invito ad uscire di Pino (Antimo Casertano), questa volta accetterà di frequentare finalmente un uomo o continuerà a rimanere ferma nel suo passato? Ed a proposito di Rosa, spazio avrà al centro delle trame anche suo figlio, il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) che passerà una giornata insieme a suo padre Damiano (Luigi Miele) con Viola (Ilenia Lazzarini) e Antonio.

Un posto al sole anticipazioni puntata del 26 dicembre 2024: Nunzio rivela la verità a Samuel

E non è tutto perché dalle anticipazioni Un posto al sole della prossima puntata si scopre che nel frattempo Nunzio (Vladimir Randazzo) troverà finalmente il coraggio di dire la verità a Samuel (Samuele Cavallo), ovvero che sta cercando una casa in affitto per lui e avrà molta paura della sua reazione.. Come la prenderà il ragazzo? E non mancherà anche un ‘triangolo amoroso’ tra i giovanissimi protagonisti della soap Jimmy (Gennaro De Simone) si troverà al centro di un “triangolo amoroso”. Mina e Cristina, tornata a Napoli per stare con suo padre, mostreranno di avere intesse per lui. Confuso sul da farsi il ragazzino chiederà consigli a suo nonno Renato che riuscirà a toglierlo dall’imbarazzo. L’appuntamento con una nuova puntata di Un posto al sole è per tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50 su Rai3 ed è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Raiplay e rivederle dopo la messa in onda.