Un Posto al Sole non va in onda oggi 27 luglio 2022/ Spazio a Euro donne 2022

Un posto al sole non va in onda oggi 27 luglio 2022

Oggi, mercoledì 27 luglio 2022, Un posto al sole non va in onda. Dopo le interruzioni delle scorse settimane per l’Atletica Leggera, si ripresenta un’altra giornata di pausa per la soap opera italiana più longeva della tv. Nella serata di oggi i protagonisti di Palazzo Palladini lasciano spazio al calcio con la semifinale di Euro donne Inghilterra 2022 tra Germania e Francia. La squadra vincitrice affronterà in finale l’Inghilterra, domenica 31 luglio allo Stadio di Wembley. Il campionato di calcio femminile era inizialmente previsto nell’estate 2021, ma è stato successivamente spostato per evitare sovrapposizioni i Giochi della XXXII Olimpiade e il campionato europeo di calcio maschile, spostati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

Quando torna Un posto al sole su Rai 3?

Questa sera, quindi, alle 20.45 su Rai 3 non ci sarà il consueto appuntamento con Un posto al sole, ma la soap tornerà domani, giovedì 28 luglio, con una doppia puntata: il primo episodio inizierà alle ore 20:25, seguito subito dopo dal secondo in onda fino alle 21:20 circa. Ecco le anticipazioni degli episodi 5998 e 5999. L’incontro con Fabrizio mette una pulce nell’orecchio a Marina sul suo rapporto con Roberto, mentre Lara continua a tramare per tenere Ferri legato a sé. Per non fare soffrire il piccolo Jimmy, Manuela si calerà nel ruolo della sorella gemella Micaela e partirà per le vacanze con Filippo, Serena e i bambini. Ricordiamo che venerdì 29 luglio 2022 andrà in onda su Rai 3 la puntata numero 6000 di Un posto al sole (il primo episodio è andato in onda nel 1996).

