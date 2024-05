Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli: “Sul set creato un legame con Nina Soldano/ “Lei è…”

Riccardo Polizzy Carbonelli rivela: “Nato un grande rapporto con Nina Soldano”

Da oltre un ventennio la storica soap Un posto al sole continua a incollare milioni di italiani al piccolo schermo, anche grazie all’eccellente cast messo in piedi. Nel corso delle varie stagioni diversi artisti si sono avvicendati sul set, con Riccardo Polizzy Carbonelli entrato a far parte del progetto nel lontano 2001 e da allora in poi non ha mai lasciato la serie, sempre amatissima e molto seguita. Sul set l’artista romano ha avuto a che fare con tantissimi colleghi nel tempo, ma con una in particolare è riuscito a creare un legame fortissimo e speciale, ovvero Nina Soldano, che nella soap veste i panni di Marina Giordano.

Intervistato dal portale Comingsoon, Polizzy Carbonelli si è soffermato sull’artista con la quale ha condiviso anni di set: “Un Posto al sole ha accresciuto e consolidato la nostra amicizia, creando quella forte intesa e complicità che, sembrerò di parte, ma ci rende unici e capaci di capirci con uno sguardo. Anche in una scena semplice riusciamo a trovare sempre il modo di metterci qualcosa in più, è chiaro che l’affetto che mi lega a Nina è unico, grande e forte” le speciali parole dell’attore capitolo al sito.

Un posto al sole, l’attore di Roberto ammette: “In passato le soap erano viste in maniera penalizzante”

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito all’esplosione definitiva della serialità, che in tutte le sue forme ha trovato terreno fertile grazie all’avvento delle piattaforme streaming. E anche le soap, ovviamente, ne hanno beneficiato, a maggior ragione se si tratta di un prodotto storico come lo è Un posto al sole, la serie che ha visto protagonista Riccardo Polizzy Carbonelli nell’ultimo ventennio e che ancora oggi è popolarissima in tv.

Nel corso dell’intervista rilasciata dall’attore a Comingsoon, Riccardo ha confidato come in passato le soap non fossero ben viste da tanti attori, che oggi sono stati costretti a ricredersi: “In passato recitare in una Soap era vissuto quasi in maniera penalizzante da diversi miei colleghi, bravissimi a resistere ai tanti pregiudizi e a dimostrare che si può essere professionisti ovunque e, soprattutto, che un ”genere” non sminuisce la prestazione. Dopo oltre vent’anni di onorato servizio, invece, Polizzy Carbonelli ha trovato la sua fortuna proprio grazie al grande lavoro svolto in Un posto al sole su Rai 3.

