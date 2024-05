Anticipazioni Un posto al sole, puntata 22 maggio 2024/ Raffaele è nel panico dopo la lite con Ferri

Anticipazioni Un posto al sole, 22 maggio 2024: Raffaele risente dello scontro con Ferri

La soap partenopea torna con un nuovo appuntamento anche domani, 22 maggio 2024, in onda alle 20:50 su Rai 3: le anticipazioni di Un posto al sole svelano che lo scontro con Ferri avrà delle ripercussioni psicologiche molto forti su Raffaele, mentre Marina è ignara di tutto. Roberto continua a mettere in pratica la sua strategia per far desistere Diego dai suoi propositi. Cosa succederà ai protagonisti in questa nuova puntata?

Roberto e Raffaele hanno discusso ferocemente tanto da arrivare alle mani, Ferri è deciso a sporgere denuncia contro di lui e il portiere è molto provato da quanto accaduto mentre Marina è completamente ignara di quanto sia accaduto tra i due mentre era in vacanza, e al ritorno potrebbe non prenderla bene. Roberto, invece, vuole impedire a Diego di portare via Ida facendo leva sulle sue debolezze pur di riuscirci e Guido si reca al provino insieme alla sua amica Claudia, ma accade tra loro qualcosa che potrebbe compromettere la relazione con Mariella.

Un posto al sole, le ultime anticipazioni: Roberto denuncia Raffaele…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto ha deciso di denunciare Raffaele dopo la lite furibonda che hanno avuto e nessuno è riuscito a fargli cambiare idea: Diego, però, sta cercando di portare Ida a lasciare la casa del Ferri per aiutarla e sottrarla da quella situazione.

Guido decide di accompagnare Claudia a fare un provino, ignorano totalmente la volontà di Mariella contraria al fatto che il marito passi così tanto tempo con lei: Eugenio e Viola, invece, si troveranno molto vicini tanto che lo stesso Damiano si accorge del loro legame. L’affascinante poliziotto arriverà a mettere in dubbio la sua relazione con Viola per lasciarla libera di tornare con l’ex.

