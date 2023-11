Un professore 2/ Anticipazioni 23 novembre 2023: Dante e Anita hanno una storia segreta

Un professore 2, anticipazioni primo episodio 23 novembre 2023 “Eraclito, tutto scorre”

Un professore 2 debutta stasera su Rai 1 con nuove puntate. Il 23 novembre va in onda la seconda stagione della fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, a distanza di quasi due anni dal primo ciclo di episodi. Molte cose sono cambiate. Dante e Anita hanno una relazione segreta all’insaputa dei figli, mentre la classe del professore accoglie tre nuovi studenti che andranno a scombussolare un po’ le vicende dei nostri protagonisti. Le cose tra Dante e Anita non saranno tutto rose e fiori: infatti Floriana sta per tornare a Roma, mentre Nicola entrerà nella vita di Anita, sconvolgendola in modi che neanche immaginava.

Un Professore 2/ Cast e location della fiction Rai con Alessandro Gassmann

Il primo episodio si intitola “Eraclito, tutto scorre”: di seguito le anticipazioni. Si ritorna a scuola, mentre Dante e Anita nascondono a tutti la loro storia. Mimmo, che si trova in carcere, ha ottenuto la semilibertà e lavorerà nella biblioteca della scuola, dove stringerà amicizia con Samuel. Intanto Manuel e Anita ricevono una brutta notizia: sono costretti allo sfratto, ma trovano in Dante un prezioso aiuto. Mamma e figlio si trasferiscono così a villa Balestra. La convivenza forzata fa sorgere i primi dubbi in Simone e Manuel: i loro genitori hanno una relazione?

Un professore 2, anticipazioni secondo episodio “Bergson, il tempo”

Nel secondo episodio di stasera di Un professore 2, Anita incontra Nicola Brandi, un uomo che riemerge dal suo passato. I due si ritrovano e la donna ha l’occasione anche di conosce Viola, la figlia adolescente, che è costretta su una sedia a rotelle. Dopo il suo incidente, la ragazza si è chiusa in se stessa e si rifiuta di frequentare la scuola. Anita gli propone la soluzione: potrebbe chiedere consiglio a Dante, che oltre ad essere un professore di filosofia, è anche molto bravo a parlare con i suoi studenti e capisce bene i loro disagi. Nicola, però, non vuole che il professore intervenga.

Intanto, Simone è vittima di bullismo e viene aggredito da Ernesto. Mimmo lo difende, ma per Ernesto finisce male perché viene trasportato in ospedale. Il ragazzo è in coma. Nel frattempo, Dante continua a soffrire di mal di testa e decide di sottoporsi a dei controlli. L’esito delle analisi evidenzia dei valori fuori norma. Cosa gli sta succedendo? Infine, Floriana decide di lasciare Glasgow e di tornare, in modo del tutto inaspettato, a Roma…











