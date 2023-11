Un professore 2/ Anticipazioni 30 novembre 2023: Dante sta male, Simone confessa la verità su Ernesto

Un professore 2, anticipazioni della puntata del 30 novembre 2023: Floriana, Anita e Dante sotto lo stesso tetto

Stasera 30 novembre 2023 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata di Un professore 2. Alessandro Gassmann, nel ruolo del protagonista Dante, e Claudia Pandolfi, tornano in un appuntamento che è pronto a regalare al pubblico tante emozioni.

Le anticipazioni del primo dei due episodi di questa sera, dal titolo “Heidegger: l’esistenza autentica”, ci svelano che Floriana (Christiane Filangieri), Anita (Claudia Pandolfi) e Dante (Alessandro Gassmann) si ritrovano a vivere insieme e insieme devo affrontare imbarazzi e problemi di questa convivenza. Intanto Viola (Alice Lupparelli) accetta di iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci seguendo il consiglio di Dante. Simone (Nicolas Maupas) viene convocato in presidenza e interrogato circa il ferimento di Ernesto (Andrea Verticchio). Una situazione nella quale è finito dopo le testimonianze dei suoi compagni di classe. Infine a Dante viene consigliato in ospedale di fare una Tac.

Un professore 2, anticipazioni: Simone racconta la verità sull’aggressione di Ernesto

Nel quarto episodio, secondo della puntata, dal titolo “David Hume: la bellezza”, Simone rivela a Dante tutta la verità sull’aggressione a Ernesto, rivelando il coinvolgimento di Mimmo (Domenico Cuomo). Luna (Luna Miriam Iansante) fa i conti con dei messaggi anonimi e molto espliciti che le arrivano da un anonimo, mentre Viola e Rayan (Khadim Faye) sono sempre più vicini, così come Manuel (Damiano Gavino) e Nina (Margherita Aresti). Quest’ultima però gli confessa di avere una figlia che le è stata portata via dai servizi sociali e affidata a un’altra famiglia. Infine le condizioni di salute di Dante peggiorano: come se la caverà il nostro professore?











