Un professore/ Anticipazioni e diretta 18 novembre: Dante conosce Cecilia, Manuel…

Un professore, anticipazioni seconda puntata 18 novembre

Questa sera, giovedì 18 novembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con la fiction “Un Professore”, interpretata da Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, con la regia di Alessandro D’Alatri. La prima puntata è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di Rai 1, appassionando 5.090.000 telespettatori, con share del 25,3%: nel dettaglio la imprimo episodio ha ottenuto 5.474.000 con il 24,46% e il secondo, in seconda serata, 4.731.000 con il 26,21%. Dante Balestra è tornato a Roma, dopo otto anni di assenza. Il professore di filosofia, dietro la sua aria spavalda e sicura di sé, nasconde una profonda cicatrice dovuto a una difficile esperienza vissuta in passato. Solo suo madre Virginia e Anita, mamma di Manuel, sanno cosa è successo. Qual è il segreto che Dante non riesce ad affrontare e a condividere con suo figlio Simone?

Un professore, trama episodi “Kant” e “Platone”

Gli episodi di “Un professore” sono tutti intitolati con il nome di un grande filosofo. Nel primo episodio “Kant” Dante Balestra (Alessandro Gassmann) spiega alla classe Kant e la legge morale. Il professore rivede Anita (Claudia Pandolfi) e le chiede di non raccontare a Manuel (Damiano Gavino) le circostanze in cui si sono conosciuti in passato, in quanto lui a Simone (Nicolas Maupas) non ne ha mai parlato. Successivamente Dante conosce Cecilia (Francesca Cavallin), madre di Aureliano e rappresentante dei genitori, e ne rimane affascinato. Sbarra (Loris Loddi), un piccolo malavitoso, ordina a Manuel di spacciare per lui.

Nel secondo episodio di “Un professore” dal titolo “Platone” Dante cerca di convincere Pin a uscire di casa e a tornare a scuola: così gli racconta il mito della caverna di Platone. In classe spiega l’amore secondo il filosofo greco: alla lezione assiste anche Cecilia che resta conquistata dal professore. Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta e spacciare. Dante intuisce che Manuel si sta cacciando nei guai e ne parla con Anita: il professore però non è totalmente a suo agio dopo la difficile esperienza che li ha legati in passato. Manuel organizza una festa per il compleanno di Chicca (Francesca Colucci) ma poi non si presenta perché è con Alice, una donna più grande di cui si è invaghito. Manuel manda una foto di lui e Alice a Simone che reagisce molto male..



