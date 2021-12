Un Professore/ Anticipazioni quarta puntata 2 dicembre: Simone bacia Manuel

Un professore, anticipazioni quarta puntata

Questa sera, giovedì 2 dicembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il quarto appuntamento con la fiction “Un Professore”, interpretata da Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, con la regia di Alessandro D’Alatri. Si tratta dell’adattamento italiano della serie spagnola “Merlí”, ideata da Héctor Lozano e Eduard Cortés e trasmessa dal 2015 al 2018 sulla rete televisiva TV 3 Catalunya. Il protagonista Merlí Bergeron, interpretato da Francesc Orella, è un professore di filosofia poco convenzionale che conquista la fiducia dei suoi studenti al liceo Àngel Guimerà di Barcellona. La serie spagnola è composta da tre stagioni per un totale di 40 episodi. Il successo di “Merlì” ha dato origine allo spin-off “Merlí: Sapere Aude”, tramesso sulla piattaforma iberica Movistar+ e già riconfermato per una seconda stagione. Protagonista è Pol Rubio (interpretato da Carlos Cuevas), la versione spagnola del personaggio di Manuel, alle prese con gli studi alla facoltà di filosofia. Il successo della serie spagnola lascia ben sperare per un sequel anche in Italia. Ricordiamo che gli episodi di “Un professore” sono tutti intitolati con il nome di un grande filosofo, ecco le anticipazioni degli episodi in onda questa sera.

Un professore, trama episodi “Michel Foucault” e “Guy Debord”

Nel primo episodio della quarta puntata di “Un professore” dal titolo “Michel Foucault” Dante tiene una lezione sul sociologo francese perseguitato perché omosessuale: il professore vuole far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. Dante cerca un confronto con suo figlio Simone, ma il ragazzo lo respinge. Anita scopre nella rimessa l’auto di Sbarra e la mostra a Dante: ora hanno le prove che Manuel è in guai seri. Intanto Simone si offre di aiutare Manuel a recuperare i pezzi di ricambio rubando un’auto uguale. Anita lascia Ettore perché prova qualcosa per Dante, ma il professore è con Cecilia.

Nel secondo episodio “Guy Debord” la classe visita il museo diretto da Cecilia. Manuel e Simone si isolano dal gruppo e il figlio di Dante trova il coraggio di baciare il suo compagno: Manuel lo respinge, umiliandolo. La visita viene interrotta quando un filmato osé di Monica inizia a circolare sui social per colpa dell’ex fidanzato della ragazza. Dante tiene una lezione su Guy Debord, sociologo e cineasta francese, e la società dello spettacolo. I ragazzi improvvisano uno spogliarello fra i banchi per dimostrare la loro solidarietà a Monica, mentre Dante rintraccia l’ex e gli dà una lezione. Simone scopre che Dante ha una relazione con Cecilia e litigano di nuovo. Il ragazzo decide di andarsene e di raggiungere sua madre, a Glasgow.

