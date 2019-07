Un romantico blackout/ Su Rai 1 il film con Mischa Barton (oggi 13 luglio 2019)

Oggi, sabato 13 luglio, alle 17.15 su Rai 1 va in onda il film “Un romantico blackout” (titolo originale: “The Joneses Unplugged“). La pellicola del 2017 è stata diretta dal regista Bradford May. Prima di dedicarsi ai film per il piccolo schermo, May ha diretto alcuni episodi di celebri serie tv: “Ai confini della realtà, “Supernatural”, “Hawai Five-O”, “The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood” e “Tremors”. La protagonista femminile di “Un romantico blackout” è la bella Mischa Burton, nota per aver interpretato Marissa Cooper nella serie “The O.C.”. Al suo fianco il modello e attore Sean Faris.

Un romantico blackout, la trama del film

Sposati da poco, Matthew (Sean Faris) e Rebecca Jones (Misha Barton) sembrano essere una coppia felice, nonostante siano un po’ troppo dipendenti dalla tecnologia. Quando un singolo messaggio li porta a perdere la casa dei loro sogni, i due giovani capiscono che la loro relazione è nei guai per colpa delle numerose distrazioni tecnlogiche. Dopo che un blackout che interessa tutta la città li costringe a rinunciare a smartphone e social network, la coppia trascorre insieme il miglio appuntamento di sempre da quando sono sposati. Decisi a riportare in carreggiata il loro matrimonio e la loro storia d’amore, Matthew e Rebecca decidono di disintossicarsi dalla tecnologia. Ci riusciranno?

