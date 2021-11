Una corona per Natale/ Su Rai 2 un film che anticipa le Sante Feste

Una corona per Natale va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 14.00. Questa è una pellicola uscita nel 2015 prima per il televisivo americano, poi tradotta ance in italiano, una commedia romantica con tanti buoni sentimenti dal colore rosso e verde, il Natale! Nel cast di ‘Una corona per Natale’ troviamo Danica McKellar, attrice ancora non divenuta star definitiva, celebre nelle serie Tv nelle quali ha partecipato in diversi episodi di ‘West Wing – Tutti gli uomini del Presidente (The West Wing)’ nella quarta stagione, ‘The Big Bang Theory’, ‘Due cuori e un matrimonio (Perfect Match)’, un film Tv, settore nel quale sembra l’attrice avere trovato affinità. Al suo fianco Rupert Penry-Jones, attore inglese che ha lavorato con Woody Allen partecipando al cast di ‘Match Point’, da ricordare anche per ‘Le regole del caos (A Little Chaos)’, ‘Charlotte Gray’, in Tv nelle serie ‘Silk’ o ‘L’isola del tesoro (Treasure Island)’, le più celebri nelle quali è comparso l’attore.

Leggiamo la trama di Una corona per Natale. La dolce Allie Evans è cameriera in un Hotel di lusso a New York. Il suo lavoro le piace, può mantenersi gli studi universitari e sognare un futuro diverso, ma, proprio in prossimità delle feste natalizie, Allie Evans viene ingiustamente licenziata dalla direzione dell’albergo. Il maggiordomo della piccola Theodora, tal signor Fergus, assiste al licenziamento e, capendo il valore della ragazza, la prende in disparte per chiederle se volesse accettare l’incarico di vivere un’esperienza da tata per la piccola Theodora, figlia di Re Maximilian, una pestifera bambina che ha fatto scappare, per il suo carattere monello e ribelle, anche decisamente viziata, diverse tate dalla sua vita. Allie Evans in ogni caso accetta, ha bisogno del lavoro e inizia la sua vita accanto alla bambina in un momento delicato per la vita del Regno di Winshire e della sua Famiglia Reale: le nozze di Re Maximilian con una donna che alla bambina non piace affatto. Allie sarà complice della piccola Theodora e succede il miracolo che a Natale tutti attendono; Re Maximilian si ravvede, non sposerà più la sua nobile e insopportabile fiamma, ma sceglierà la dolcezza di una ragazza amata anche dalla sua bambina.

