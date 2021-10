Una madre lo sa, Rete 4/ Il film tv che sa come commuovere

Sabato 9 ottobre 2021 su Rete 4, alle ore 16:55, andrà in onda il film thriller Una madre lo sa (titolo originale, A Mother’s Suspicion). La pellicola non ha mai avuto passaggi cinematografici ma è stata distribuita direttamente in televisione. Il regista che ha diretto il film nel 2016 è Paul Shapiro, mentre gli interpreti principali sono Lindsay Hartley, che interpreta Jill Yates, Paloma Kwiatkowski (sua figlia Emily Yates), Dan Payne (Connor Hodges) e Jedidiah Goodacre (Gary Smith). Il lungometraggio è una produzione canadese ed è stato trasmesso per la prima volta in Italia nel 2017, sempre su Rete 4.

Una madre lo sa, la trama del film

Leggiamo la trama di Una madre lo sa. Jill ama in modo sincero sua figlia Emily, ma quando lei intraprende una relazione con Gary non riesce a vederla di buon occhio. Infatti il ragazzo ha atteggiamenti violenti e una netta propensione a mettersi nei guai con la giustizia. Quando così Jill apprende con orrore che sua figlia e Gary si sono suicidati, non si fa prendere dalla disperazione ma si convince che ci sia qualcosa che non quadra. Anche se la Polizia archivia il caso come doppio suicidio, la donna decide di mettersi sulle tracce della coppia personalmente. Poco alla volta capisce che le sue intuizioni potrebbero essere azzeccate e di essere sulla buona strada per ritrovare Emily…

