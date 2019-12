Una notte con la regina/ Su Rai Movie il film con Rupert Everett (15 dicembre)

Una notte con la regina è un film del 2015 di Julian Jarrold che sarà trasmesso su Rai Movie alle 21.10 del 15 dicembre. Una notte con la regina è un film del 2015 di Julian Jarrold che sarà trasmesso su Rai Movie alle 21.10 del 15 dicembre. Il film pur essendo di fatto ambientato a Londra non è stato girato in città, gli interni e gli esterni utilizzati sono in larga parte di Hull mentre per le riprese di castelli sono stati utilizzate varie città tra cui Bruxelles. Un cast notevole con Sarah Gadon, Jack Reynor, lo straordinario Rupert Everett che continua a far sognare, Emily Watson in tutto il suo splendore. Il film ha uno stampo sentimentale e drammatico.

Una notte con la regina, la trama del film

Ecco la trama di Una notte con la regina. In una sera del maggio 1945, Giorgio VI parla all’Inghilterra per radio, il suo discorso è lo stesso che ha recitato anche Tom Hooper. Per le strade di Londra c’è una grande festa e le sue figlie fremono per partecipare. La mamma Elisabetta non vuole, il papà alla fine decide di lasciarle libere con due guardie reali. Le due sono dirette al famoso ballo dell’Hotel Ritz, tuttavia una delle reali scappa per unirsi al clima di festa in città, l’altra decide di seguirla a ruota libera. Il film pur avendo uno stampo puramente narrativo ripercorre degli eventi realmente accaduti quando le ragazze avevano rispettivamente 19 e 14 anni. Un racconto della vita reale ma anche delle guardie che appaiono in questo film particolarmente distratte. Il loro ritratto non è propriamente piacevole, la narrazione però è moderna e ricorda le commedie degli anni quaranta. Un sistema di caste e gerarchia che porta lo spettatore a vestire i panni delle due giovani donne che vogliono una vita normale, nella loro ingenuità.

