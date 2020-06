Una notte da leoni 2/ Video, su Italia 1 il film con Bradley Cooper e Ed Helms

Pubblicità

Una notte da leoni 2 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 14 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2011 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros che si è occupata anche della distribuzione nei botteghini. La regia del film è stata affidata a Todd Phillips con soggetto tratto dai personaggi ideati da Jon Lucas e Scott Moore mentre la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista in collaborazione con Scott Armstrong e Craig Mazin. Il montaggio è stato eseguito da Mike Sale e Debra Neil-Fisher, le musiche della colonna sonora sono state composte da Buonanotte Christophe Beck e nel cast sono presenti tra gli altri Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Justin Bartha e Paul Giamatti.

Una notte da leoni 2, la trama del film

Le vicende di Una notte da leoni 2 riprendono esattamente due anni più tardi da quanto avvenuto nella folle notte che si è consumata a Las Vegas. Stuart, ha visto cambiare in maniera considerevole la sua vita ed in particolar modo ora è in procinto di convolare a nozze con una nuova ragazza di nome Lauren. In particolare, ormai i preparativi sono giunti al loro termine per quanto concerne un matrimonio che si dovrà celebrare in una magnifica location in Thailandia alla quale avranno l’opportunità di prendere parte alcuni degli amici di sempre tra cui Philip e Doug. Proprio in ragione di quanto successo a Las Vegas, il neosposo ha deciso di tenere fuori dai festeggiamenti il suo amico Alan in quanto ha il timore che possa rovinare nuovamente tutto con una delle sue trovate.Tracy però riesce a far intercedere il proprio marito in maniera tale che possa essere rivista questa decisione ed in particolar modo che finalmente anche Allan possa essere invitato.

In effetti la donna riesce ad ottenere quanto vuole così i suoi amici Philip e Doug prima di partire per la Thailandia lo vanno a prendere per iniziare una nuova incredibile avventura. Una volta giunti all’aeroporto, i tre dovranno portare insieme a loro anche il fratello di Lauren: un ragazzo di 16 anni di nome Teddy. Dopo un lungo ed estenuante viaggio in aereo, i 3 più il ragazzo arrivano a destinazione trovando il papà della sposa che per festeggiare il loro arrivo, decide di organizzare una meravigliosa cena all’aria aperta al termine della quale i 4 più il ragazzo decidono di trascorrere qualche ora sulla spiaggia gustando dei mashmallow.

Tuttavia, anche in questa occasione, le difficoltà non mancheranno in quanto i tre amici si risveglieranno in un albergo di Bangkok completamente distrutti dopo una notte durante la quale chissà che cosa sarà successo. Nello specifico uno di loro ha il volto imbrattato da un’incredibile tatuaggio che riporta il viso e le sembianze di Mike Tyson mentre un altro ha completamente rasati i capelli. I tre, oltre a chiedersi come siano finiti in quella camera d’albergo, non riescono proprio a ricordare cosa sia successo al padre della sposa e al fratello. A questo punto i tre amici dovranno cercare di fare in fretta per rintracciare il padre della sposa e anche il fratello in maniera tale da evitare che anche in questa occasione possa essere rovinato il matrimonio.

