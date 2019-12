Una Poltrona Per due è “il film di Natale”/ Cameo e quella richiesta di Eddie Murphy

Appuntamento fisso nel periodo di Natale, Una poltrona per due torna in onda questa sera, 24 dicembre, su Italia 1. Un grande classico che da più di 35 anni ci rallegra e ci accompagna in queste festività. Non tutti sanno che questa pellicola racchiude tante curiosità. In questo articolo vi racconteremo alcune delle più famose ma anche qualcuna che per qualche fan potrebbe essere una novità. Partiamo dal svelare che inizialmente il film si intitolava Black and White ed era stato pensato per la coppia comica formata da Gene Wilder e Richard Pryor. Tuttavia Pryor rinunciò al ruolo per altri impegni, lasciando quindi il posto all’appena 22enne Eddie Murphy. Fu proprio Murphy a chiedere che venisse fatto un nuovo casting per il suo “collega”, per non apparire un rimpiazzo della prima scelta del regista. Così fu scelto Dan Aykroyd.

Una poltrona per due: “scommesse” sugli ascolti

Una poltrona per due ha inoltre avuto una nomination agli Oscar, per la miglior colonna sonora originale firmata da Elmer Bernstein. Sono poi tanti i cameo che troviamo nella pellicola. In Una poltrona per due troviamo il grande rocker Bo Diddley (che interpreta l’uomo del banco dei pegni), Jim Belushi, il duo comico Franken & Davis, e ancora Kelly Curtis, sorella di Jamie Lee, è Muffy, una delle ragazze al country club di Wynthorpe. Ma le curiosità non finiscono qui. Una poltrona per due va ormai in onda da anni nella prima serata della Vigilia di Natale. Di fronte a questa “tradizione”, l’agenzia Sisal Matchpoint ha aperto le scommesse sugli ascolti. Quanto riuscirà ad ottenere il film quest’anno in quanto a share? Non ci resta che attendere domani mattina per scoprirlo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA