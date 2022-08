Una serata tra amici, Christian De Sica/ Ospiti: la figlia Maria Rosa e Carlo Verdone

Una serata tra amici, one man show di Christian De Sica

Questa sera, venerdì 5 agosto, in prima serata alle 21.25 Rai 1 ripropone “Una serata tra amici”, il one man show condotto da Christian De Sica. Il programma, andato in onda per la prima volta il 3 aprile 2021, chiudeva il ciclo di varietà A grande richiesta, nel quale si sono avvicendati Veronica Pivetti e Paolo Conticini, Flavio Insinna con una serata dedicata a Patty Pravo, Carlo Conti con i Ricchi e Poveri e Alberto Matano con Loredana Bertè. Christian De Sica conduce da solo sul palco, accompagnato dalla musica del pianista, suo grande amico, Riccaro Biseo. Nel corso della serata numerosi ospiti lo aiutano a raccontare attraverso la musica gli episodi salienti della sua carriera e della sua vita privata. “L’idea nasce dallo spettacolo teatrale ‘Christian racconta Christian De Sica’, che ho portato in scena un paio di anni fa con Pino Strabioli. Attraverso le canzoni della mia vita racconto aneddoti divertenti, romantici, malinconici”, aveva spiegato l’attore su Tv Sorrisi e Canzoni.

Una serata tra amici, gli ospiti: Carlo Verdone e Maria Rosa De Sica

“Una serata tra amici” inizia con Christian De Sica che racconta alcuni aspetti inediti della sua gioventù e dei suoi esordi, dai primi passi mossi in Rai all’incontro con Lelio Luttazzi. Sale sul palco Carlo Verdone, cognato di De Sica e suo grande amico dai tempi della scuola: “Veniva a casa mia solo per vedere mia sorella. Ho fatto la dichiarazione a Silvia allo zoo, davanti alle foche”, racconta Verdone. De Sica ricorda anche la sua lunga amicizia con Massimo Boldi, con cui ha girato tanti cine-panettoni, e il rapporto con lo “zio” Alberto Sordi. Immancabile un momento dedicato a suo padre, Vittorio De Sica: “Ci ha avuti a 50 anni, non poteva andare in bicicletta con noi, giocavamo al Regista. Quando arrivavano i suoi amici, poi, facevamo il teatro-lampo”. Sul palco, per la prima volta, arriva anche Maria Rosa De Sica, figlia di Christian: i due cantano la loro “canzone del cuore”, “I’m in the Mood for Love” di Julie London.

