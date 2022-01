Una tata magica/ Su Canale 5 il film con l’attore di Dawson’s Creek

Una tata magica, film di Canale 5 diretto da Michael Scott

Una tata magica va in onda su Canale 5 oggi, 1° gennaio 2022, a partire dalle ore 16,30. E ora soffermiamoci sulla commedia fantastica per famiglie, diretta dal regista Michael Scott, nella sua carriera anche sceneggiatore, che ricordiamo per le sue produzioni come direttore di scena tra le quali è d’obbligo citare ‘Finalmente insieme’ del 2014, sempre nello stesso anno ‘Una donna in fuga’ e ‘Una Tata sotto copertura’, ‘La vetrina delle meraviglie’ nel 2013, nell’anno precedente ‘Un’Estate da Ricordare’, mentre nel 2010 il regista fu alla sua seconda opera con ‘Miracolo a Manhattan’, primo film dopo un lungo stop segnato dal debutto ‘Tell Me Lies’ nel 1968.

Protagonista femminile del film è l’attrice canadese Erin Karpluk. Al suo fianco troviamo l’attore americano James Van Der Beek, davvero conosciuto se pensate al suo personaggio più celebre, Dawson Leery nella serie Tv ‘Dawson’s Creek’.

Una tata magica, la trama del film: un padre single con due gemelli

Leggiamo la trama di Una tata magica. Seth Webster è un padre single con due gemelli tremendi. Il Natale si avvicina e non può farcela tra lavoro, impegni vari, commissioni, un minimo di vita privata, motivo per il quale l’uomo si mette alla ricerca di una tata per accudire in parte la casa, molto di più i terribili gemellini.

Come potremmo tutti ricordare nel caso di Mary Poppins, anche per Webster avere due figli del genere è sinonimo di ‘tate in fuga’ sino all’arrivo della signora Merkle, che con la sua pazienza porterà tanto ordine, disciplina, divertimento e molto di più nella casa del padre solitario.

