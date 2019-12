Una Vita/ Anticipazioni 1 dicembre: la sorpresa di Padre Telmo

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 DICEMBRE

Il prossimo episodio di Una vita verrà trasmesso su Canale 5 oggi, 1 dicembre, a partire dalle ore 14:30. In questa puntata, Padre Telmo deciderà di presentarsi improvvisamente in casa di Samuel, mentre quest’ultimo ha organizzato un ricevimento in onore di Lucia. L’arrivo del prete nell’abitazione dell’Alday farà arrabbiare quest’ultimo e coglierà di sorpresa tutti i presenti, Alvarado compresa. Celia e Felipe continueranno ad indagare per scoprire la vera identità di Alicia. Ad un tratto, allora Samuel chiederà alla giovane di sparire per sempre da Acacias 38. Carmen parlerà finalmente con Raul e gli dirà che il padre gli sta raccontando un sacco di bugie. Il ragazzo, però, non darà peso alle parole della madre. Samuel, quindi, confiderà a Lucia che lui farà un viaggio per cercare nuove opere da restaurare. Dopo la partenza inaspettata dell’Alday, Padre Telmo ne approfitterà per andare a trovare la Alvarado e per chiarirsi ancora una volta con la giovane.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di Una vita del 29 novembre, Raul è ancora molto vicino al padre Javier, il ragazzo infatti è contento che l’uomo abbia fatto la sua comparsa ad Acacias 38. Javier, ad un certo punto, torna a minacciare nuovamente Carmen. Il criminale allora chiede alla donna dei soldi. La domestica, quindi, va da Samuel e lo prega di consegnarle un anticipo del suo stipendio mensile. L’Alday, però, sta vivendo una pesante crisi economica, e riesce dunque a consegnare alla sua dipendente solamente 25 pesetas. Intanto, Raul crede che il padre sia un uomo d’affari molto famoso e che abbia a disposizione un’enorme quantità di denaro. Il ragazzo si sbaglia fortemente e non immagina allora quello che sta passando la povera madre per colpa di Javier. Inigo, consapevole del fatto che Rosina e Susana stiano nascondendo qualcosa, ne parla subito con Leonor, ma i due non riescono a capire che problema abbiano le due donne. Samuel, poi, invita tutti nella sua casa, in quanto ha un annuncio importante da fare su Lucia Alvarado.

Negli ultimi episodi della soap opera spagnola di Una vita, c’è stato un ennesimo faccia a faccia tra Telmo e Samuel. Quest’ultimo ha detto al sacerdote di non intromettersi più nei suoi affari e di non importunare Lucia. Telmo non è riuscito a capire come mai l’Alday lo odi tanto, ma non si è fatto intimorire dalle sue parole rabbiose. Samuel poi ha minacciato ancora una volta il prete, dicendogli che, se lui non seguirà i suoi consigli, attenterà alla sua vita. Dopo aver visto la figlia parlare con Don Venacio, Rosina ha pensato che la verità su quello che è accaduto a lei e a Susana con Alexis sarebbe venuta presto a galla. Le cose, però, non sono andate come pensavano le due donne, che continuano comunque ad avere paura e ad evitare di incrociare per strada il professore della scuola dell’arte. Celia, inoltre, ha detto a Felipe che pensa che Alicia Villanueva abbia in realtà un’altra identità. I due non riescono a comprendere come mai la ragazza si sia infiltrata nella vita di Lucia. Infine, i rapporti tra Carmen e il suo ex marito sono sempre più problematici, a causa della sete di denaro dell’uomo.



