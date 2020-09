Una Vita/ Anticipazioni 1 settembre 2020: un testimone contro Liberto

Una Vita, anticipazioni puntata 1 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 1 settembre, Felipe viene a sapere che in commissariato si è presentato un testimone che dice di aver assistito allo stupro perpetrato da Liberto ai danni di Genoveva: il Bryce aveva giurato vendetta e ha saputo organizzare tutto nel modo più efficace. L’avvocato, però, è sicuro che il suo amico sia innocente e per questo motivo decide di andare a parlare con Genoveva per riuscire a convincerla a ritirare la denuncia. La donna ha un debole per Felipe e per questo motivo vorrebbe accontentarlo ma sa che i programmi del marito sono diversi. Tuttavia prova comunque a suggerire ad Alfredo di ritirare la denuncia. Ramon cerca il modo per inchiodare Alfredo e decide di coinvolgere la stampa per colpire il suo rivale nel punto in cui è più vulnerabile, ossia la sua reputazione.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Liberto è disperato perché Rosina gli ha detto che non vuole vederlo mai più e per questo motivo pensa che la sua vita non abbia più senso. Arriva, però, il suo amico Felipe che gli dice che non deve mai perdere le speranze e che se pensa davvero che Rosina sia l’unica donna della sua vita, allora deve lottare per riconquistarla. Ursula continua a fare il doppio gioco con Agustina e fa finta di essere molto preoccupata per la situazione di Liberto e Rosina. La domestica di Felipe le chiede cosa ne pensi di tutta questa storia, visto che ora lavora alle dipendenze di Genoveva, ma Ursula resta sul vago e poi saluta velocemente l’amica perché ha intravisto da lontano Marcia. Si viene così a sapere che la nuova cameriera di Felipe, alla quale l’avvocato si sta molto affezionando, è stata posizionata in quella casa proprio da Ursula che cerca di ricavare informazioni sui suoi nemici proprio attraverso la cameriera. Il fidanzamento di Cinta e Rafael viene festeggiato nel ristorante di Felicia ed Emilio deve assistere impotente a queste scene. Anche Cinta è molto a disagio e ad Arantxa non sfugge che la padroncina ha occhi solo per il Pasamar. Intanto il pranzo diventa una scusa per Bellita per offendere e mettere in difficoltà la sua acerrima nemica Felicia.

Emilio, roso dalla gelosia, vorrebbe intervenire e dire a Cinta che la ama profondamente, ma viene interrotto da Comino. Casilda va da Liberto e gli dice che la moglie vorrebbe parlargli e che probabilmente sta pensando di perdonarlo. Liberto è molto felice ma Felipe purtroppo deve dargli una brutta notizia: la polizia sta andando a prenderlo, c’è un testimone che lo inchioda. Intanto la povera Rosina, decisa a perdonare il marito, è in attesa di Liberto ma l’uomo non arriva e lei pensa che l’abbia dimenticata per sempre. Susana ha uno scontro con Lolita perché la sarta è offesa per il fatto che la nuova di Ramon possa pensare che la colpa di tutta questa storia sia del nipote e non di Genoveva. Mentre le due cercano di chiarirsi, vedono in lontananza arrivare una squadra di gendarmi che entrano nel palazzo di Felipe. Subito Susana corre in casa per cercare di capire che cosa stia succedendo ma dopo pochi minuti tutto il quartiere assiste ad una scena incredibile: Liberto viene portato via dalle guardie ammanettato.

Intanto Jacinto e Servante si allenano a biglie, con l’intento di vincere il torneo cittadino: il marito di Marcelina è evidentemente il più bravo e questo fa arrabbiare Servante che, però, riceve anche un’altra brutta sorpresa quando arriva Marcelina a portare un enorme panino imbottito solo al marito. Si tratta di uno scherzo della coppia che tenta, in questo modo, di ricattare Servante per farsi restituire la medaglietta di Jacinto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA