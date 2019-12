Una Vita/ Anticipazioni 10 dicembre: la confessione di Rosina e Susana

Una vita, anticipazioni puntata 10 dicembre

Nella prossima puntata di Una vita del 10 Dicembre, Susana e Rosina saranno disperate, poiché hanno trovato fuori dalla sartoria un quadro raffigurante il modello Alexis. Le due amiche hanno poi scoperto che, dietro a quel terribile ritratto, c’era l’ennesima lettera piena di minacce. Stanche di queste innumerevoli intimidazioni, le due decideranno allora di pagare la somma richiesta dagli Escalona. Le amiche tenteranno di consegnare il denaro ai loro ricattatori entro cinque giorni. Liberto capirà ben presto che Susana e Rosina stanno nascondendo qualcosa, ma non riuscirà a comprendere per il momento il motivo della preoccupazione delle donne. Intanto, Flora e Servante desidereranno aprire insieme una nuova attività. I due penseranno di inaugurare un negozio di fotografia. Celia, poi, continuerà ad ospitare alcuni sfollati del quartiere dell’Hoyo. Felipe, infine, sarà in ansia, in quanto crederà che, avendo perso la causa della Marchesa di Diana, la sua carriera di avvocato potrebbe essere a rischio.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Negli ultimi episodi di Una vita, è accaduto che Javier ha cercato di rapinare la casa di Samuel e ha coinvolto in questa storia anche Raul. Dopo il tentato furto, l’uomo è ritornato nell’abitazione di Carmen ed ha puntato una pistola contro la donna, per ucciderla. Javier infatti desidera sbarazzarsi di Carmen e fuggire via in Argentina. A causa di questo gesto, Raul ha scoperto finalmente che suo padre è un mostro. Il ragazzo, allora, si è messo davanti alla madre per proteggerla, in quanto non voleva che Javier le facesse del male. A questo punto, il marito della domestica ha sparato al figlio, che ha perso conoscenza ed è caduto per terra. Susana e Rosina, intanto, sono state minacciate da un gruppo di ricattatori, che si chiamano Escalona. Questi ultimi hanno comunicato alle donne che sono a conoscenza del fatto che le due hanno assistito alla morte di Alexis, e che sono fuggite via dalla scuola dell’arte senza soccorrere il modello. Per mantenere il silenzio su questa vicenda, gli Escalona hanno chiesto una grossa somma di denaro a Susana e Rosina, che sembrano intenzionate a pagare. Nel frattempo, in seguito all’inondazione che ha colpito gli abitanti dell’Hoyo, questi ultimi sono costretti a fuggire dal quartiere a causa di una terribile epidemia. Telmo, allora, ha deciso di ospitare alcuni sfollati in parrocchia, nonostante Ursula non sia d’accordo con la scelta del prete. Dopo aver sparato a Raul, Javier è stato arrestato mentre Carmen tenta di convincere Mendez che il figlio non c’entra nulla con la vicenda della rapina.

Durante la messa, Telmo ha invitato tutti gli abitanti di Acacias ad essere generosi nei confronti degli sfollati dell’Hoyo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA