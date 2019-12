Una vita/ Anticipazioni puntate 9-14 dicembre 2019: Rosina e Susana la fanno grossa!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE 9-14 DICEMBRE

La nuova settimana vedrà molte importanti novità interessare Una Vita. Stando a quanto riportato dagli spoiler le minacce verso Rosina e Susana si faranno sempre più forti. Una mattina infatti le due donne trovano appeso fuori dalla sartoria un dipinto che raffigura un uomo completamente nudo. Sul retro una scritta le invita a pagare quanto richiesto entro cinque giorni. Susana inizia a pensare che vendere la sartoria sia il solo modo per poter saldare il suo debito con gli Escalona. Padre Telmo intanto durante un’omelia esorta la popolazione di Acacias a contribuire per ricostruire il quartiere devastato. L’appello colpisce molto Lucia che decide di chiedere un prestito per contribuire alla ricostruzione. Per ottenerlo la Alvarado darà alle banche come garanzia il patrimonio dei Marchesi di Valmez. La notizia giunge però alle orecchie degli strozzini di Samuel, che non tardano a farsi vivi con l’Alday. A preoccupare il giovane, oltre al fatto che lo strozzino non sembri più propenso a concedergli nuove proroghe è anche il fatto che la Alvarado sembra riavvicinarsi sempre più a Padre Telmo. Quale sarà adesso la prossima mossa dell’Alday per non veder sfumare la sua speranza di mettere le mani sul patrimonio ingente di Lucia? Riuscirà Padre Telmo ad aprire definitivamente gli occhi alla giovane donna? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

COSA E’ SUCCESSO NELLE ULTIME PUNTATE DI UNA VITA?

La puntata di ieri, domenica 8 dicembre 2019, della soap Una vita ci ha permesso di vedere il piano di Javier andare diversamente da come l’uomo aveva previsto. Durante la rapina a casa dell’Alday infatti l’uomo viene arrestato e Carmen, aiutata anche da Fabiana, Servante e Cesareo, riesce a convincere il commissario a far cadere le accuse di complicità dal figlio Raul. Un po’ di serenità sembra tornare anche per la domestica, ora che l’ex marito è stato finalmente assicurato alla giustizia ed il figlio si sta riprendendo dalla ferita da arma da fuoco ricevuta dal padre quando ha cercato di difenderla. Intanto sono davvero in molte le persone che cercano di aiutare Padre Telmo con gli sfollati di El Hoyo. Tra loro vi sono anche Lucia e Celia, mentre invece Ursula appare sempre più perplessa dalla decisione del parroco.

Liberto è sempre più incuriosito dagli strani comportamenti della moglie e di Susana ed è determinato a scoprire cosa nascondano in realtà le due donne. L’uomo non sa che dietro la tensione di Susana e Rosina vi sono in realtà delle lettere intimidatorie degli Escalona che la sarta riceve, nelle quali le due donne vengono accusate di non aver soccorso il modello Alexis, morto per un attacco d’asma. La situazione che si è venuta a creare spingerà Susana a chiedere a Rosina di pagare quanto chiesto dai ricattatori, ma la moglie di Liberto non cederà alle minacce. Uno strano incidente accade intanto a Leonor, che viene investita da una bicicletta. L’accaduto fa temere a Rosina che dietro vi siano in realtà gli Escalona. Notizie pessime anche per Felipe, che venuto a conoscenza della causa persa della Marchesa di Diana inizia a temere che il marchese possa perdere la fiducia riposta in lui e che quanto accaduto possa ripercuotersi nella sua carriera professionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA