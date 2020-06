Una Vita/ Anticipazioni 10 giugno: scoppia la passione per Telmo e Lucia ma..

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI OGGI, 10 GIUGNO

Scoppia la passione tra Telmo e Lucia in Una Vita, la soap spagnola che torna in onda anche oggi pomeriggio con delle novità importanti sia per l’ex parroco che per Ramon che ha ripreso in mano la sua vita. Dopo aver aiutato Felipe, pronto a tornare a lavoro anche se su insistenza dell’uomo che potrebbe aver ucciso la moglie, Ramon sembra pronto ad avvicinarsi sempre di più alla dolce Carmen, cosa succederà tra loro adesso? Intato, Samuel troverà il modo di contattare il senatore per aiutare Ariza e liberarsi di lui per tornare alla sua vita perfetta al fianco di Genoveva, mentre Lucia sarà colta da un fortissimo dolore al petto mentre si trova insieme a Telmo. Per scoprire che cosa accadrà tra le mura domestiche delle famiglie più in vista di Acacias l’appuntamento è come sempre fissato su Canale 5 alle ore 14.10 per i nuovi episodi di Una Vita.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Cinta, all’insaputa della madre Bellita che coltiva ancora l’illusione di accasare la figlia con un buon partito, si prepara a debuttare come artista, dando così forma al sogno che ha sempre avuto e che l’ha spinta ad abbandonare il prestigioso collegio presso il quale studiava. Come reagiranno i genitori alla scelta di Cinta, decisa a seguire le orme di Bellita sul palcoscenico?Oggi poi anche un inaspettato telegramma turba la tranquilla serata della famiglia. Liberto va a trovare Felipe congratulandosi per il suo nuovo incarico professionale e, senza rifletterci, fa riferimento alla buona parola messa da Ramon per procurargli la consulenza presso una ricca famiglia di conoscenti. Felipe si arrabbia nuovamente pensando al suo ex amico: ribadisce di non avere bisogno della carità di nessuno per riprendere in mano la sua carriera, meno che mai dall’assassino di sua moglie! Liberto si scusa per aver nominato Ramon e si congeda. Ma un dubbio tormenta Liberto: perché lRamon non reagisce mai agli attacchi di Felipe? Come già sospettano Antonito, Lolita, e Carmen, Ramon nasconde forse le vere circostanze in cui è morta Celia con l’obiettivo di proteggere qualcuno? Ma chi e per quale ragione?

Il mistero rimane aperto e proprio Carmen cerca di scoprirlo. La donna prepa ra il dolce di riso e latte, il preferito di Ramon, e passa alla pensione di Fabiana per offrirglielo. Ramon lo assaggia e lo gradisce molto, ma cambia immediatamente atteggiamento non appena Carmen gli chiede di parlarle delle circostanze della morte di Celia. Ramon chiede a Carmen di andarsene e di non nominare mai più quell’argomento, di cui non vuole assolutamente discutere. Telmo e Lucia sono sempre più vicini ed hanno ritrovato l’antica passione che li univa. Il loro amore, nonostante i dieci anni di lontananza ed il matrimonio di Lucia con Eduardo Torralba, si è conservato intatto nel tempo. Anzi! Dopo che Telmo ha avuto conferma di essere il padre del piccolo Mateo il suo legame con Lucia si è ulteriormente rafforzato ed i due coltivano il sogno di poter vivere insieme, come una famiglia ingiustamente separata e finalmente ritrovata. Ma come fare a realizzare questo progetto vista la presenza di Eduardo? Il marito di Lucia non ha alcuna intenzione di farsi da parte, nè tanto meno di lasciare avvicinare Telmo ai suoi cari. Genoveva e Samuel sono costretti a cedere al ricatto di Ariza, il losco emissario dell’ex amante della donna: se la coppia rifiuterà di aiutarlo ad ottenere ciò che vuole Genoveva non avrà pace e lui svelerà al pericoloso soggetto che la giovane si è nascosta ad Acacias ed ha assunto una nuova identità sposando il rampollo Alday.



