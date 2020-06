Una Vita/ Anticipazioni puntate dall’8 al 12 maggio 2020: Telmo e Lucia insieme?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntate 8-14 maggio 2020

Diamo uno sguardo alle anticipazioni di Una Vita per le puntate di questa settimana, quelle che andranno dall’8 al 14 maggio prossimo. Lucia si troverà a confessare a Samuel quello che è il vero motivo per il quale si è affidata a Eduardo, l’unico in grado di prendersi davvero cura con attenzione di suo figlio e di lei. Genoveva invece sarà costretta a raccontare la verità su Cristobal, aveva celato qualcosa di importante al suo compagno. Ramon sarà pronto poi a decidere di avanzare a Felipe una proposta professionale davvero difficile da rifiutare. Sarà Eduardo, successivamente, a capire qualcosa di importante ascoltando un discorso riservato tra Telmo e Lucia, i due infatti si confideranno di amarsi per tutta la loro vita. Samuel si troverà ad affrontare tutte le difficoltà di Genoveva. Felipe ammetterà di avere dei dubbi però su Ramon anche perché lo ritiene davvero responsabile del decesso di sua moglie. Anche se c’è Liberto che considera la sua solo delle paranoie assurde.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Cinta, smascherate le vere intenzioni del suo pretendente Norberto, tira un sospiro di sollievo e pensa di poter tornare a coltivare le sue ambizioni artistiche. Crede infatti che la madre Bellita abbia accantonato il progetto di accasarla con un buon partito e la lasci libera di scegliere che cosa fare della sua vita. Ma scoprirà presto che si tratta di una mera illusione! La madre infatti seguendo i consigli di Susana, iscrive a sua insaputa la figlia all’accademia femminile di Madame Olenka, suscitando la rabbia della ragazza. Cinta si sente messa in trappola, oltre che trattata come una bambolina che non ha alcun diritto di scegliere la propria strada, ed inizia a studiare il modo per uscire da questa situazione. Messa alle strette e non sapendo più quali scuse inventare per far tacere i sospetti del marito, Genoveva confessa a Samuel quanto sta accadendo: Ariza è riuscito a rintracciarla e la sta ricattando per i suoi loschi interessi. Samuel, arrabbiato e preoccupato per quanto ha appena appreso, si rende conto che non esiste altra alternativa se non quella di cedere al ricatto ed aiutare Ariza a mettere in atto il suo piano. Solo in questo modo infatti, lui e l’amata Genoveva potranno liberarsi definitivamente dai fantasmi del passato oscuro della donna. I due decidono quindi di procurare ad Ariza, tramite le conoscenze di Samuel, i contatti che gli servono per concludere un contratto molto remunerativo.

Telmo vorrebbe passare più tempo con Lucia e Mateo, ma deve fare i conti con Eduardo, che non ha alcuna intenzione di consentirgli di interferire nella sua vita, nè tanto meno di farlo avvicinare alla sua famiglia. Lucia incontra l’ex sacerdote alla pensione Buena Noche, gli confida nuovamente di non avere mai smesso di amarlo e di rimpiangere da ben dieci anni il loro legame perduto. Tra uno sguardo ed un abbraccio tra i due esplode nuovamente la passione. Dopo avere affrontato Ramon chiedendogli se sia stato lui a raccomandarlo con la famiglia Sagun per fargli ottenere l’incarico di consulente legale ed averne avuto conferma, Felipe pare comunque intenzionato ad accettare questa opportunità professionale. L’uomo si reca a casa di Lucia per informarla della sua decisione e lei si dimostra molto contenta; nel vedere la moglie in confidenza con Felipe, Eduardo si irrita e non perde occasione per farle notare la sua disapprovazione. La convivenza con il coniuge per Lucia sta diventando ogni giorno più pesante, soprattutto ora che ha ritrovato il suo Telmo. Antonito chiede a Carmen di provare a far parlare suo padre Ramon, per cercare capire se stia nascondendo qualcosa sulle circostanze in cui è avvenuta la morte di Celia. L’uomo infatti non è convinto che il genitore possa essere stato capace di commettere un omicidio ed è sempre più convinto che abbia accettato passivamente la condanna per proteggere qualcuno. Ma chi e per quale motivo?



