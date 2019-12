Una vita/ Anticipazioni 11 dicembre 2019: Lucia e Telmo sempre più uniti?

Una vita, anticipazioni puntata 11 dicembre

Nel prossimo episodio di Una vita, oggi 11 dicembre, Lucia sarà molto preoccupata per la sorte degli sfollati colpiti dall’inondazione. La giovane penserà a cosa fare per aiutare questa gente e alla fine farà una scelta importante. La Alvarado deciderà di chiedere un prestito alle banche, offrendo come garanzia l’immenso patrimonio che lei ha ereditato dai Marchesi di Valmez. In questo modo Lucia pensa di poter aiutare il municipio a costruire di nuovo, nel più breve tempo possibile, il quartiere dell’Hoyo che è completamente distrutto. Dopo essere venuto a conoscenza del gesto dell’Alvarado, Jimeno Batan informerà Samuel di ciò che Lucia ha fatto. L’Alday si arrabbierà parecchio, anche perché vedrà che la ragazza si avvicinerà ancora a Padre Telmo. L’Alday capirà allora che dovrà sposare la giovane immediatamente, se non vorrà rischiare di perdere i soldi dell’eredità dei Marchesi di Valmez. Dall’altra parte, Lucia ritornerà a provare ammirazione per Telmo, che continuerà ad amarla.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di Una vita del 10 dicembre, Susana e Rosina sono disperate, poiché hanno scoperto che fuori alla sartoria c’era appeso un quadro raffigurante un ragazzo senza vestiti. Dietro al ritratto, le due amiche hanno trovato una lettera piena di intimidazioni. A causa di ciò, le due amiche hanno deciso di pagare il denaro richiesto dagli Escalona. Le donne contano di consegnare i soldi ai loro ricattatori entro cinque giorni. Liberto, intanto, è in pensiero, dato che vede Susana e Rosina molto in ansia. L’uomo è sicuro che le due stiano nascondendo qualcosa, ma non sta riuscendo a scoprire il motivo della preoccupazione delle donne. In contemporanea, Raul si trova allettato a casa della madre. Il ragazzo è stato infatti ferito dal padre nel corso di una sparatoria. Ad un certo punto, le condizioni del giovane sembrano aggravarsi improvvisamente. La ferita del ragazzo peggiora e questo manda Carmen nella disperazione più assoluta. Felipe, infine, è triste, poiché pensa che la sua carriera professionale sia in pericolo, dopo che lui ha perso una causa importante. Nelle ultime puntate della soap opera spagnola di Una vita, abbiamo visto che una terribile inondazione ha colpito gli abitanti dell’Hoyo. A causa di questo tragico evento, ci sono stati una marea di sfollati. Celia, quindi, ha deciso di ospitare nella sua casa alcune di queste persone. Anche Padre Telmo ha scelto di accogliere alcuni abitanti dell’Hoyo nella sua parrocchia, nonostante il parere contrario di Ursula. Il sacerdote, poi, durante una messa, ha pregato i fedeli di Acacias 38 di essere generosi con gli sfollati e di aiutare questa gente in difficoltà. Javier, inoltre, dopo aver provato a rapinare la casa dell’Alday, ha sparato a Carmen. Raul, però, nel tentativo di proteggere la madre, si è beccato la pallottola destinata alla domestica. Il giovane, quindi, è rimasto ferito in maniera non grave. Successivamente, Javier è stato arrestato e portato in prigione dal commissario Mendez. Nel frattempo, Carmen è ritornata a casa e si è presa cura del suo ragazzo. La donna è stata consolata da Fabiana, che sembra comprendere perfettamente il dolore che sta vivendo la domestica. Susana e Rosina hanno trovato fuori alla sartoria un ritratto di un uomo nudo e una lettera piena di minacce.

