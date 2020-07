Una Vita/ Anticipazioni 11 luglio 2020: Ursula abbandonata da tutti, Ramon…

Una Vita, anticipazioni 11 luglio 2020

Le anticipazioni riguardanti la puntata di Una Vita in onda oggi, sabato 11 luglio 2020, ci rivelano grandi novità su un personaggio cardine di questi episodi ossia su Ursula. La donna si ritrova praticamente abbandonata da tutti e senza risorse finanziarie. Inoltre casa Torralba non è più la sua dimora in quanto gli eredi di Eduardo la rivogliono indietro. Le anticipazioni però ci portano anche su un altro scenario ossia quello che riguarda la coppia Ramon e Carmen. Come sappiamo la locandiera aveva deciso di lasciare Acacias dopo i continui tentennamenti da parte del suo amato. Del resto sappiamo che Ramon ha passato un periodo non facile dove ricordi di Trini sono stati i moventi causa di un grande smarrimento emotivo. Secondo le rivelazioni delle anticipazioni in questa puntata Ramon sembra però fare un passo indietro. Probabilmente essere stato abbandonato ha dato modo all’uomo di vedere in profondità dentro se stesso e dentro i suoi sentimenti. Sempre secondo gli spoilers Ramon sente anche la necessità di confrontarsi con Antonito, ma quanto pare il giovane ragazzo deve vedersela con una novità. Una lettera da poco ricevuta sembrerebbe contenere delle notizie destinate a cambiargli la vita. Nel frattempo anche Cinta deve vedersela con i suoi guai. Anche se è stata rilasciata dal carcere per merito del padre Josè, Bellita non le farà passare delle giornate tranquille. Ciò che è certo è che in questa puntata dovrà dire addio alla sua vita nel mondo dello spettacolo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita come sempre in onda su Canale 5. Telmo, probabilmente a causa della perdita di Lucia, sembra aver perso il lume della ragione e soprattutto il suo lato più sensibile. Come sappiamo, già dal momento in cui si svolgeva la veglia funebre, Telmo ha preso atto del cambiamento drastico a cui è inevitabilmente sottoposta la sua vita e quella del piccolo Mateo. In tutto questo però Ursula non ha invece assolutamente modo di poter fare programmi di alcun genere: la donna è in balia delle decisioni altrui. E sono proprio queste ultime a dettare le regole a mostrare uno scenario sconvolgente dov’è la domestica di casa Torralba si trova costretta a fare un’amara scoperta ossia l’essere stata abbandonata da tutti. Si rende conto perciò di aver bisogno della solidarietà di qualcuno che le è vicino. Proprio sull’onda di questo sentimento Ursula nella puntata in onda il 10 luglio 2020 confessa a Telmo di aver ucciso Eduardo e di averlo fatto per permettere a Lucia e all’uomo di vivere una vita tranquilla, come un avera famiglia.

Ursula è certa di aver fatto la cosa giusta, soprattutto a seguito delle continue violenze che Lucia subiva. Inoltre aver compiuto un gesto simile rappresenta per Ursula un modo di sentirsi più complice con Telmo dal momento che la donna che amava veniva continuamente maltrattata. La verità però è che Telmo volta le spalle ad Ursela e la invita a rifarsi una vita. Inoltre l’uomo manifesta tutta la sua disapprovazione per il gesto compiuto e ne prende perciò maggiormente le distanze. La delusione per Ursula è insopportabile tanto che in puntata si vede una donna disperata, dalle condizioni quasi preoccupanti. Ursula adesso è sola e non ha più la possibilità di trattenersi in casa Torralba dal momento che gli eredi di Eduardo stanno già compiendo i primi passi per riappropriarsi della casa.



