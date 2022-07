Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia l’amore di David, ma…

Una vita, anticipazioni puntata 13 luglio: Valeria ama David, ma…

Le anticipazioni della puntata di Una Vita del 13 luglio rivelano che Valeria ricambia il sentimento di David, ma gli dice anche che non può spingersi oltre in rispetto di ciò che suo marito Rodrigo le aveva scritto nella lettera. Non sa, però, che la missiva che Aurelio le aveva fatto recapitare è un falso. David comincia a sospettare dell’autenticità della lettera, difatti è convinto che Rodrigo non tornerà più da Valeria e per avere qualche conferma affronta Aurelio, al quale pensa di dire di trovarsi un sostituto perché non può più reggere questa farsa.

Azucena è gelosa di Guillermo quando quest’ultimo viene avvicinato troppo da Claudia. Marcelo scopre a malincuore che la domestica Luzdivina ha parlato a donna Genoveva di sua nipote.

Una vita, dove eravamo rimasti: Jacinto teme di essere scoperto da Alodia

Nelle precedenti puntate di Una vita, le condizioni di salute di Felipe sono migliorate grazie alle cure di Dori. Intanto, Liberto e Lolita sono preoccupati per il cambio di atteggiamento di Ramon, e pensano si tratti di ciò che lui ha scritto sul giornale e di come Felipe abbia reagito. Liberto organizza una riunione condominiale sperando che anche i due riescano a partecipare. Tra Guillermo e Claudia, una delle ballerine dell’accademia, c’è una certa simpatia.

Servante ha dovuto restituire la medaglietta del santo che voleva dare come regalo a Fabiana. Tra Alodia e Jacinto c’è aria di crisi. Poi, Ignacio informa Jacinto che una paziente rimasta scontenta delle sue cure vuole vendicarsi, perciò gli chiede di avvertirlo nel caso vedesse gironzolare fuori dal palazzo un’avvenente signora. Se le dovesse consegnare una lettera destinata ad Alodia, la deve recapitare a lui. Servante assiste alla conversazione e comincia a sospettare che la misteriosa donna sia sua amante e che il medico finora abbia mentito alla moglie. David, rimasto solo con Valeria, gli dichiara il suo amore.

