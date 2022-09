Una vita/ Anticipazioni 13 settembre: le minacce di Aurelio spaventano Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata 13 settembre: Aurelio minaccia Genoveva, paura per lei

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 13 settembre, svelano che Marcelo racconta ad Aurelio tutto ciò che sa sull’interruzione della gravidanza di Genoveva. Aurelio non piace l’idea e gli ordina di non fargliela fare. Davanti a tali minacce, non le prime ricevute, la donna non può far altro che rinunciare ad abortire…

Intanto, Fidel parla con Ramón e gli mostra la persona tiene prigioniera. Si tratta di Leonardo, l’autore dell’aggressione avvenuta nel quartiere qualche anno fa e che ha tolto la vita a Carmen e Antoñito. Dopo aver appreso la notizia, Ramon va su tutte le furie perché tale rapimento potrebbe ritorcersi contro di loro. E in questo momento in cui Acacias vive nel terrore, non c’è bisogno di creare altre tensioni.

Una vita, anticipazioni puntata 13 settembre: Acacias trema…

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 13 settembre, svelano inoltre che contrariamente a quanto gli aveva detto Hortensia, Liberto parla con Pascual delle vigne. L’uomo gli dà dei consigli che gli possono essere molto utili… Guillermo ha l’occasione di dimostrare il suo coraggio davanti ad Azucena quando cerca di sventare un tentativo di furto nel corso di un evento mondano alla pensione Buena Noche.

Infime, gli abitanti di Acacias, guidati da David, organizzano alcune proteste per combattere ciò che Aurelio sta progettando nel loro quartiere, che rischia di essere distrutto e di passare sotto il suo controllo.

Una vita, dove eravamo rimasti: Marcelo scopre che Genoveva…

Nelle precedenti puntate di Una vita, Marcelo scopre che Genoveva ha preso un appuntamento con un’ostetrica per aiutarla a interrompere la gravidanza, quindi riferisce tutto ad Aurelio. Poi, Genoveva irrompe nel bel mezzo dell’incontro tra Valeria e Rodrigo, proprio ora che i due sembrano essersi riavvicinati.

Liberto consiglia a Hortensia di ripensare alla sua idea di piantare viti. Pensa che la cosa migliore che può fare sia parlare con Pascual per un consiglio, ma lei rifiuta categoricamente. Felipe crede che sia giunto il momento di interrompere il farmaco. Tuttavia, Dori non è d’accordo e gli chiede di non farlo.

