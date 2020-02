Una Vita/ Anticipazioni 14 febbraio: Telmo all’attacco, il vero volto di Samuel…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 FEBBRAIO

Nelle prossime puntate di Una Vita, il rapporto fra Guillermo e Telmo sembra ormai compromesso. Il frate infatti ha scoperto che il parroco ha avuto un ruolo chiave nella decisione di Lucia di dare la sua eredità alla chiesa. Anche se non avrebbe mai sospettato che anche Telmo facesse parte dell’Ordine del Cristo Giacente. Nonostante ciò, presto Guillermo chiederà spiegazioni al giovane pupillo per conoscere la sua parte di verità. Intanto, Lucia è sempre più decisa a portare avanti le sue nozze con Samuel, anche se il suo cuore continua a battere per il prete. Sarà quest’ultimo però a decidere in modo drastico come muoversi. Fino ad ora, Telmo ha cercato più che altro di espiare le proprie colpe con la frusta e il digiuno forzato, ma potrebbe scegliere di far parlare il cuore e correre dalla Alvarado. Liberto invece è sempre più in pensiero per la nuova attività di Inigo, soprattutto perchè Tito sembra una mina vagante e rischia di compromettere tutto proprio durante uno degli incontri.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita… Inigo continua a pensare a come promuovere Tito al meglio, ma incontra diverse difficoltà. Liberto è sempre più indeciso su quali azioni potrebbe compiere per non rischiare la propria pelle. Intanto, le donne parlano delle doppie nozze imminenti e della duplice nascita in arrivo. Samuel però interrompe i discorsi e accompagna Celia a casa dalla cugina. Lucia invece è circondata dai domestici, che intendono accudirla in tutto e per tutto. Anche se la ragazza è ormai stufa di rimanere a letto. Anche Telmo raggiunge la stanza della ragazza, proprio nel momento in cui i domestici se ne sono andati. Ancora una volta approfitta del momento privato per spingere Lucia a fare marcia indietro sul fidanzamento. La ragazza però è decisa a sposare Samuel, che poco dopo fa il suo ingresso. Il gioielliere ne approfitta per rivelare al suo nemico che lui e la Alvarado si sposeranno in un piccolo eremo fuori città. Più tardi, Casilda fa di tutto per spingere Marcelina ad abbandonare l’idea di avere una relazione seria con suo cugino. Con una scusa la allontana prima che l’allevatore le raggiunga e poi preme perchè Jacinto lasci Acacias in fretta. Nel frattempo, Lucia prova ad alzarsi dal letto anche se fa estrema fatica. Telmo è ancora in casa e ritorna sull’argomento nozze. La Alvarado però crede che sia troppo tardi: il parroco ha già avuto la sua possibilità di impedire il suo matrimonio con Samuel. Con gli occhi lucidi, la ragazza alla fine gli confida di essere costretta a sposare Alday per salvare Telmo e la sua vocazione. Senza considerare che Alday farebbe di tutto per impedire che entrambi possano vivere il loro amore in libertà. Al bar, Inigo rivela a Liberto che l’ultimo match di Tito è piaciuto a un pugile della Francia che vuole combattere contro di lui. Liberto non vede la cosa di buon occhio, ma ricorda a Tito che dovrà allenarsi molto per sconfiggere il campione. Intanto, Lolita continua a non trovarsi a suo agio nel ruolo di signora. Antonito infatti la sorprende con lo spolverino in mano e le ricorda che non è più costretta a fare le pulizie domestiche. Le propone inoltre di andare presto in luna di miele e lasciare che Celia e Lucia risolvano da sole i loro problemi. Nel frattempo, fra Guillermo si presenta nell’ufficio di Espineira per affrontarlo per via dell’eredità di Lucia. Dopo uno scontro sulla natura della Chiesa, il Priore insinua nel frate un dubbio riguardo alla sincerità del suo pupillo. Telmo è stato dichiarato colpevole al processo e che Lucia ha avuto un ruolo nella situazione giudiziaria. Secondo Espineira tra l’altro, Telmo sta cercando di tentare il cuore della Alvarado per poi fuggire con la sua eredità.

