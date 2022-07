Una vita/ Anticipazioni 14 luglio: Ignacio, decisione a sorpresa per Alodia

Una vita, anticipazioni puntata 14 luglio: Ignacio prende una decisione sulla sua amante

Le anticipazioni della puntata di Una Vita del 14 luglio rivelano che Valeria, pur ammettendo a David di ricambiare il suo amore, deve aggiungere di non poterlo ricambiare del tutto perché lei è fedele al marito Rodrigo, e la lettera che gli è stata recapitata è una prova. In realtà, sappiamo che la missiva è un falso, un piano orchestrato da Aurelio per allontanarla da David. Quest’ultimo, chiede proprio al Quesada di sollevarlo dal suo incarico per dimenticarsi di Valeria.

Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia l'amore di David, ma...

Azucena si accorge che Claudia sta flirtando con Guillermo e sembra infastidita. Marcelo si infuria quando scopre che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote. Ignacio viene salvato per tempo prima che il suo tradimento venga scoperto da Alodia. La sua amante è sul punto di consegnare una lettera alla moglie, e ciò potrebbe distruggere il suo matrimonio. Ignacio quindi chiude definitivamente la sua relazione clandestina, scegliendo Alodia. Felipe accetta l’invito di Ramon, ma quando si trova insieme ai suoi vecchi amici, non si sente a suo agio.

Beautiful, Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia David, ma lui...

Una vita, dove eravamo rimasti: Azucena gelosa, Valeria ama David ma…

Nelle precedenti puntate di Una vita, Valeria ammette i suoi sentimenti con David, ma gli dice anche che non può spingersi oltre in rispetto di ciò che suo marito Rodrigo le aveva scritto nella lettera. Non sa, però, che la missiva che Aurelio le aveva fatto recapitare è un falso. E David comincia a sospettare dell’autenticità della lettera, fino a convincersi che Rodrigo non tornerà più da Valeria. Per avere conferma ai suoi dubbi, lui affronta Aurelio, al quale pensa di dire di trovarsi un sostituto perché non può più reggere questa sceneggiata organizzata dal Quesada.

Una vita/ Anticipazioni 12 luglio: Guillermo corteggiato, Azucena è gelosa

Altrove, Azucena si scopre gelosa di Guillermo quando quest’ultimo viene avvicinato troppo da Claudia, una delle ballerine dell’accademia di danza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA