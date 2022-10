Una vita/ Anticipazioni 14 ottobre: Rodrigo minaccia Aurelio, è in trappola

Una vita, anticipazioni puntata 14 ottobre: Rodrigo aziona la sua trappola

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 14 ottobre, svelano che Hortensia ha creato un manico pulitore innovativo, che però quando viene brevettato, si rende conto che quei soldi guadagnati non la soddisfano. La sua invenzione vale molto di più. Lei sente di valere molto di più. Così la donna fa una richiesta, che verrà poi accolta, e permetterà alla sua famiglia di risolvere i suoi problemi economici.

Rodrigo ha attirato Aurelio con l’inganno nei suoi laboratori. La trappola funziona: il Quesada viene stordito con il cloroformio e, una volta che si è ripreso, si trova il marito di Valeria davanti; quest’ultimo gli spiega di avere intenzione di eliminarlo con il suo stesso gas. Deve mantenere una promessa: ucciderlo senza pietà. Solo così potrà liberarsi da tutti il male che gli ha provocato, e le sofferenze che ha fatto patire alle persone a cui tiene di più – Valeria, in primo luogo.

Una vita, anticipazioni puntata 14 ottobre: Genoveva, terribile notizia

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 14 ottobre, svelano che Lolita cambia completamente idea su Fidel, e lo affronta. Lui nega ogni cosa e anzi, cerca di convincerla di non avere nulla a che fare con la scomparsa di David, ma lei non gli crede. La sua testimonianza non convince la giovane, la quale, però, ha creduto alle parole di Valeria.

Intanto, Ignacio visita Genoveva e annuncia, con dispiacere, che la donna ha perso il bambino che aspettava. Marcelo e Luzdivina la soccorrono. Nel frattempo, dopo il suo ricorso, Azucena non getta la spugna così facilmente e si prepara a ripetere il suo momento, situazione che si verificherà nello stesso momento in cui Maruxiña troverà Ignacio con la sua amante senza che lui se ne accorga. Infine, Fidel consegna un’arma a Ramón affinché uccida David…

Nelle precedenti puntate di Una vita, David viene rapito da Bautista e da uno scagnozzo sotto gli occhi di Valeria, un evento che la lascia sconvolta. La giovane cerca subito Lolita per chiederle aiuto, specialmente perché sa chi potrebbe essere stato. Infatti Valeria insiste sul fatto che Fidel è stato colui che ha organizzato tutto e che potrebbe esserci dietro questa faccenda. Lolita ne parla con Ramón, quindi e Palacios non ci mette un secondo a rimproverare Fidel per l’errore commesso.

Intanto, Azucena annuncia a Guillermo di avere sporto un reclamo riguardo al risultato del suo provino al Teatro Real. Tuttavia, la giovane non è certa che tale sua dichiarazione verrà accolta. Rodrigo continua con il suo piano per uccidere Aurelio. Per arrivare al suo scopo, organizza un piano per attirare il suo peggior nemico nel suo laboratorio con l’intento di ucciderlo con il suo stesso gas.

