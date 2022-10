Una vita/ Anticipazioni 13 ottobre: Aurelio contro Rodrigo, uno dei due morirà

Una vita, anticipazioni puntata 13 ottobre: David viene rapito!

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 13 ottobre, svelano che David viene rapito da Bautista e da uno scagnozzo sotto gli occhi di Valeria, un evento che la lascia sconvolta. La giovane cerca subito Lolita per chiederle aiuto, specialmente perché sa chi potrebbe essere stato. Infatti Valeria insiste sul fatto che Fidel è stato colui che ha organizzato tutto e che potrebbe esserci dietro questa faccenda. Lolita ne parla con Ramón, quindi e Palacios non ci mette un secondo a rimproverare Fidel per l’errore commesso.

D’altra parte, il poliziotto insiste sul fatto che non dovrebbe preoccuparsi, e la moglie di David non ha un solo indizio che possa provare la sua presenza nel quartiere durante il rapimento. Sarà davvero così? Intanto, Azucena annuncia a Guillermo di avere sporto un reclamo riguardo al risultato del suo provino al Teatro Real. Tuttavia, la giovane non è certa che tale sua dichiarazione verrà accolta. Casilda, invece, si insospettisce quando Jacinto riempie Maruxina di mille attenzioni.

Una vita, anticipazioni puntata 13 ottobre: Rodrigo, un piano contro Aurelio

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 13 ottobre, svelano che Rodrigo continua con il suo piano per uccidere Aurelio. Il giovane è assolutamente sicuro che Valeria e David abbiano lasciato il quartiere, quindi non c’è motivo per non procedere contro il Quesada. Per arrivare al suo scopo, Rodrigo organizza un piano per attirare il suo peggior nemico nel suo laboratorio con l’intento di ucciderlo con il suo stesso gas, proprio quello per cui il Quesada lo aveva torturato in precedenza. Solo uno dei due ne uscirà vivo…

Una vita, dove eravamo rimasti: David viene rapito sotto gli occhi di Valeria

Nelle precedenti puntate di Una vita, con velate minacce a Lolita, Aurelio fa pressioni su Ramon affinché elimini subito David. Intanto, quest’ultimo e Valeria sono pronti alla partenza, proprio come Rodrigo aveva consigliato loro. Dopo aver salutato Pascual e Lolita, accade qualcosa: David viene rapito da Bautista e da uno scagnozzo sotto gli occhi di Valeria, un evento che la lascia senza parole.

Genoveva è ancora profondamente depressa dopo il misterioso richiamo che l’ha portata a tentare il suicidio, e da allora la signora non è più stata la stessa, e le ci vorrà del tempo per riprendersi. La moglie di Aurelio soffre di una perdita di sangue che potrebbe significare un aborto spontaneo…

