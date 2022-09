Una vita/ Anticipazioni 14 settembre: Rodrigo prigioniero di Aurelio, Valeria agisce

Una vita, anticipazioni puntata 14 settembre: Rodrigo nelle mani di Aurelio

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 14 settembre, svelano che Genoveva consegna un messaggio a Valeria cercando di evitare che Marcelo lo scopra. Più tardi, Aurelio conferma a Valeria di avere Rodrigo in suo potere. Marcelo chiede ad Aurelio di portare pazienza con Rodrigo poiché pensa che finirà per cedere. Valeria, a quel punto è disperata, ma deve agire e fare qualcosa. Quindi chiede aiuto a David per salvare Rodrigo.

Le voci di una relazione tra Felipe e Dori girano per il paese. A quel punto lui vorrebbe rendere la sua relazione con l’infermiera pubblica, ma lei esita. Poco dopo, si baciano e vengono scorti, senza saperlo, da Lolita che si arrabbia. Quest’ultima, inoltre, cerca anche di scoprire cosa ha detto Fidel a Ramón. I due, infatti, stanno cospirando per impedire a Fausto di farla franca. Incalzato, Fidel evita di dare spiegazioni a Lolita, mentre Fabiana prende atto della loro conversazione.

Una vita, anticipazioni puntata 14 settembre: Azucena prende finalmente una decisione

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 14 settembre, svelano inoltre che Ignacio e Alodia discutono di nuovo e quest’ultima lo accusa di essere all’antica. Così Alodia chiede ad Azucena di insegnarle a ballare il Charleston. Intanto, il ballo ha prodotto un buon ricavato e Fabiana si congratula con Guillermo per il gesto coraggioso dell’aver sventato la rapina. Azucena, infine, tira fuori gli artigli e annuncia a sua madre che non vuole rivedere Ángel López Saldaña. La donna non la prende bene e la mette in punizione.

Una vita, dove eravamo rimasti: Aurelio minaccia Genoveva

Nelle precedenti puntate di Una vita, Marcelo racconta ad Aurelio tutto ciò che sa sull’interruzione della gravidanza di Genoveva. Aurelio non piace l’idea e gli ordina di non fargliela fare. Davanti a tali minacce, non le prime ricevute, la donna non può far altro che rinunciare ad abortire… Fidel parla con Ramón e gli mostra la persona tiene prigioniera. Si tratta di Leonardo, l’autore dell’aggressione avvenuta nel quartiere qualche anno fa e che ha tolto la vita a Carmen e Antoñito. Dopo aver appreso la notizia, Ramon va su tutte le furie perché tale rapimento potrebbe ritorcersi contro di loro.

Infine, Guillermo ha l’occasione di dimostrare il suo coraggio davanti ad Azucena quando cerca di sventare un tentativo di furto nel corso di un evento mondano alla pensione Buena Noche.











