Una vita/ Anticipazioni 15 luglio: le sorelle Rubio contro Pascual

Una vita, anticipazioni puntata 15 luglio: le sorelle Rubio contro Pascual!

Le anticipazioni della puntata di Una Vita del 15 luglio rivelano che Luzdivina vuole chiedere scusa a Marcelo per aver rivelato a Genoveva un segreto che riguarda sua nipote Sara. L’uomo, però, non si fida della Salmeron, che più di una volta ha smascherato i suoi loschi piani e ora teme che possa usare il suo segreto contro di lui. Azucena ha notato che Guillermo prova un certo interesse, ricambiato, per Claudia, e gli chiede spiegazioni.

Rosina e Hortensia hanno saputo che Pascual ha proibito al figlio di frequentare Azucena, e non prendono bene la notizia facendo una scenata al ristornate del Sacrestan.

Nelle precedenti puntate di Una vita, Ignacio chiude una volta per tutte con la sua amante e decide di provare a salvare il suo matrimonio con Alodia. Felipe decide di andare a pranzo da Lolita e incontrarsi con Josè, Liberto e Ramon, ma non si trova a suo agio. Azucena confessa a Casilda di non essere pronta a iniziare una nuova relazione, anche se con Guillermo si trova bene. Convinta dalle sue parole di incoraggiamento, la ragazza va a trovare Guillermo al ristorante, ma vede il giovane parlare in modo confidenziale con la sua amica Claudia, una delle ballerine dell’accademia, che sembra avere un certo interesse per lui.

Altrove, David rifiuta l‘offerta di Genoveva perché non è intenzionato a fare accordi con lei. Piuttosto, vuole parlare con Aurelio per dirgli che non sopporta più la farsa del matrimonio con Valeria. David gli spiega che ha bisogno di allontanarsi da Acacias, poi lo ringrazia per la fiducia che il Quesada ha riposto in lui, ma dovrà cercarsi un sostituto perché non ha intenzione di portare a termine l’incarico. Interviene quindi Genoveva che si offre di pagarlo affinché lavori per lei, ma David allontana la sua richiesta con disprezzo.

