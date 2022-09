Una vita/ Anticipazioni 15 settembre: Aurelio tortura Rodrigo, lui non cede

Una vita, anticipazioni puntata 15 settembre: l’invenzione di Hortensia

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 15 settembre, svelano che Hortensia si è inventata un nuovo metodo per pulire i pavimenti senza doversi inginocchiare a terra. Fare le faccende di casa per lei sta diventando molto faticoso, quindi ha realizzato questo ingegnoso sistema per evitarle le fatiche. Liberto inizialmente la deride, poi pian piano la notizia comincia a fare il giro del paese, riscuotendo un discreto successo; a quel punto i signori di Acacias gli consigliano di brevettare l’invenzione. Hortensia potrebbe non solo diventare famosa, ma guadagnarci anche molti soldi. Ci penserà Guillermo a darle una mano con il brevetto.

Nel frattempo Azucena ha comunicato a sua madre la sua intenzione di rivedere Angel, soprattutto alla luce di quanto accaduto durante l’evento della scorsa serata. La donna, però, non la prende bene e decide di metterla in punizione nella speranza che la ragazza ripensi al suo comportamento ostile. Azucena è molto testarda, e difficilmente appare propensa a cambiare idea.

Una vita, anticipazioni puntata 15 settembre: Rodrigo torturato da Aurelio

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 15 settembre, svelano inoltre che David dice a Valeria di aver rivelato alla stampa il rapimento di Rodrigo: in questo modo la notizia si diffonderà in paese e tutti scopriranno la vera personalità di Aurelio. Quest’ultimo, però, non se ne preoccupa e continua a torturare Rodrigo affinché gli riveli la formula segreta…

Lolita è sorpresa di quanto Ramón sia ben informato sull’affare Fausto. Dopo aver brevettato il manico per pulire, Liberto invita Pascual a cena. La serata è piacevolissima e Pascual e Hortensia si uniscono a loro: le differenze tra loro sembrano essere appianate, e i due finalmente si parlano.

Una vita, dove eravamo rimasti: Lolita scopre di Felipe e Dori

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva consegna un messaggio a Valeria cercando di evitare che Marcelo lo scopra. Più tardi, Aurelio rivela a Valeria di avere Rodrigo in suo potere. Marcelo chiede ad Aurelio di portare pazienza con Rodrigo poiché pensa che finirà per cedere. Valeria, a quel punto è disperata, ma agisce e chiede aiuto a David affinché la aiuti a salvare Rodrigo. Le voci di una relazione tra Felipe e Dori girano per il paese. Poco dopo, si baciano e vengono scorti, senza saperlo, da Lolita che si arrabbia. Quest’ultima, inoltre, cerca anche di scoprire cosa ha detto Fidel a Ramón. I due, infatti, stanno cospirando per impedire a Fausto di farla franca.

Ignacio e Alodia discutono di nuovo e quest’ultima lo accusa di essere all’antica. Intanto, Fabiana si congratula con Guillermo per il gesto coraggioso dell’aver sventato la rapina. Azucena, infine, tira fuori gli artigli e annuncia a sua madre che non vuole rivedere Ángel López Saldaña.











