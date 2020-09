Una Vita/ Anticipazioni 15 settembre: verità per Lolita

Una Vita, anticipazioni puntata oggi 15 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 15 settembre, Lolita ha saputo da Alfredo chi sia davvero Genoveva e quando la incontra per strada non riesce a resistere alla tentazione e la raggiunge per dirle tutto quello che pensa di lei. Poi le dà un ceffone e le dice che tutti sapranno che cosa ha fatto. I piani di Alfredo e Ursula, però, non finiscono qui perché il Bryce non è ancora soddisfatto e vuole rovinare completamente gli abitanti di Acacias. Per questo motivo Ursula ordina a Marcia di sedurre Felipe così da tenerlo completamente in proprio possesso. Bellita, scoperta la relazione della figlia con Emilio, decide di fare di tutto per impedire che questa storia possa diventare più seria, decide di allearsi con Felicia per impedire che i loro figli stiano insieme. Cinta, però, lo viene a scoprire e per questo decide di vendicarsi: corre in piazza e davanti a tutti gli abitanti del quartiere bacia con passione Emilio.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva litiga con Alfredo perché vorrebbe convincere il marito a rinunciare a rilevare la bottega di Lolita. Il Bryce ha capito che la moglie sta cambiando e non riesce a capire di che cosa si tratti. Rosina è disperata e ha pianto tutto il tempo con il libraio che alla fine decide di non portare via i libri antichi di Liberto, per non dare un altro duro colpo alla vecchia amica di infanzia. Intanto Bellita chiede un appuntamento a Felicia perché vuole capire se anche la sua acerrima nemica sia così contraria alla relazione fra Emilio e Cinta. Felicia, anche se odia molto la cantante, decide che un’alleanza possa essere una buona idea per tenere il figlio al sicuro e non far scoprire il suo segreto. Marcia chiede aiuto a Casilda per aggiustare il vestito che deve indossare per il ballo di gala: la domestica è molto felice per questa bella serata che sta per vivere ma la sua gioia viene interrotta da Ursula che la minaccia per sapere come Felipe ha deciso di muoversi nella causa per difendere Liberto. La ragazza, però, non dice nulla e così Ursula la minaccia di rovinarla per sempre e di farle perdere tutto quello che è riuscita a conquistare fino ad ora.

Jose chiede spiegazioni alla moglie, avendola vista nel negozio di Felicia ma la moglie non vuole dare troppe spiegazioni. Ramon va a casa di Felipe perché vuole avere un parere di Liberto circa la vendita degli attrezzi presenti nella miniera. Ramon racconta agli amici che gli abitanti di Acacias non riescono a mettere insieme i soldi per investire nell’affare della compagnia di assicurazione ma Felipe si offre di prestare a quelli che non riescono a metterli insieme i soldi necessari per l’investimento. Carmen incontra per strada Donna Rosina e le dimostra tutta la sua felicità nel vederla finalmente per strada: le due donne e Felicia si rendono conto che Alfredo e Genoveva hanno più di qualcosa da nascondere ai vicini di Acacias. Poi Carmen e Felicia raccontano a Rosina dell’affare della compagnia di assicurazione e così la donna capisce immediatamente per quale motivo il marito abbia deciso di vendere i suoi libri antichi. Felipe racconta a Liberto e Ramon di avere un asso nella manica per riuscire a convincere il giudice dell’innocenza del Seler ma non vuole dire quale sia. Quando il Palacios va via, Liberto chiacchiera con l’amico e capisce immediatamente che l’avvocato sta iniziando a provare qualcosa per la sua domestica Marcia. Felicia deve parlare con Emilio ma non lo trova ed è convinta che il ragazzo sia andato a trovare di nascosto Cinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA