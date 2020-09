Una Vita/ Anticipazioni 14 settembre: la proposta di Ramon a Carmen…

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 11 settembre, Alfredo per vendicarsi della moglie racconta a Lolita che sua moglie è sempre stata sua complice, anche nel rovinare gli abitanti di Acacias. La donna è furiosa e racconta a tutti quello che ha saputo dal Bryce. Ursula raccomanda a Marcia di sedurre Felipe per riuscire ad avere maggiori informazioni mentre l’avvocato, per consolare Genoveva, la invita all’evento all’ambasciata, deludendo la sua giovane cameriera. Mentre Comino vede un ladro dai capelli rossi che mette in pericolo la vita di Servante, Cinta confessa ad Antonino di amare ancora moltissimo Emilio e di non riuscire a vivere senza di lui. Durante il processo, le cose per Liberto sembrano volgere al meglio, grazie anche all’aiuto di Genoveva, ma Alfredo riesce a girare la situazione nuovamente a suo favore. Lolita riesce ad aprire nuovamente il negozio e, visto che la situazione sembra tornare lentamente alla normalità, Ramon propone a Carmen di riprendere nuovamente i preparativi per le loro nozze.

UNA VITA, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Cosa è successo nelle ultime puntate di Una Vita? Rafael passa a salutare Cinta e la sua famiglia prima di partire per la tournée che lo porterà da solo in giro per la Spagna. Il saluto è molto struggente perché la famiglia si era ormai affezionata al ragazzo e soprattutto accende curiosità in Bellita soprattutto perché il musicista augura a Cinta di aver preso la decisione giusta che la renda felice. Per questo motivo prova a chiedere alla figlia a che cosa si riferisse e quando la ragazza mente spudoratamente, si insospettisce e inizia a chiedere informazioni ad Arantxa. La cameriera, che non sa tenere il segreto, racconta subito a Bellita quello che sa: Cinta ha scoperto di amare Emilio Pasamar ed è tornata con lui, per questo ha rinunciato agli spettacoli e a Rafael. Bellita è furiosa ma intima sia al marito che alla domestica di non dire nulla alla figlia. Alfredo torna a casa e non trova la moglie così chiede ad Ursula se sa qualcosa ma la donna non ha avuto modo di vederla uscire. Il Bryce ormai non si fida più della moglie e la situazione peggiora quando la moglie poco dopo riceve la visita di Lolita e Alfredo ha modo di sentire che la donna è disperata per la perdita della bottega. Quando Genoveva prova a convincerlo a non portare via l’attività all’amica, fra lei e il marito scoppia un acceso diverbio.

Felipe comunica a Liberto che è arrivata la convocazione per l’udienza preliminare della causa che lo vede imputato. Liberto ostenta tranquillità perché sa di non aver stuprato Genoveva ma l’amico gli fa capire che purtroppo la giustizia spagnola spesso è cieca, nel senso che non sa vedere la verità. Pertanto lo invita a concentrarsi su quanto dovrà raccontare al giudice per salvarsi dal carcere. Il Seler racconta poi all’amico di aver venduto una serie di libri antichi per avere il denaro sufficiente per partecipare all’affare delle assicurazioni ma poco dopo arriva anche Ramon che comunica che purtroppo non è stata raggiunta la cifra minima per partecipare al progetto. Intanto Rosina ha scoperto che l’uomo dei libri è un suo vecchio amico di infanzia che le confessa di essere sempre stato innamorato di lei anche se da ragazza non se ne era mai accorta. Vista l’intimità fra i due, Rosina ne approfitta per sfogarsi e per raccontargli di tutte le difficoltà della sua vita, dalla morte del primo marito fino alle difficoltà che sta avendo con il suo attuale compagno, Liberto. Alla soffitta Casilda racconta a tutte che la sua signora ha un nuovo corteggiatore e poi inizia a litigare con le altre domestiche per chi riuscirà a vendere più biglietti della lotteria.



