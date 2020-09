Una Vita/ Anticipazioni 16 settembre: Lolita non trattiene la rabbia e…

Una Vita, anticipazioni puntata 16 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 16 settembre, Lolita incontra per strada Genoveva e non riesce a trattenere la rabbia, urlandole quello che pensa di lei e andandosene via dopo aver schiaffeggiato la Salmeron. La situazione precipita perché Lolita decide di raccontare a tutto quello che è venuta a sapere perché vuole che a tutti sia chiaro chi è veramente la donna. Dal canto suo Genoveva è abbattuta per quest’ultimo colpo meschino del marito e pensa che tutto quello che sta facendo non abbia senso. Felipe, venendo a sapere del trattamento che ha ricevuto la Salmeron, non crede alla colpevolezza della donna e va a trovarla cercando di risollevarle il morale: per questo motivo decide di invitarla ad accompagnarlo all’evento di beneficenza dell’ambasciata brasiliana.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Cesareo ha letto sul giornale che ad Acacias c’è un rapinatore che agisce all’orario di chiusura dei negozi per derubarli. Il malvivente è riconoscibile attraverso un particolare: i capelli rossi. Avvisa quindi Felicia e Comino ma la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo si dimostra abbastanza infastidita dalla visita del guardiano. Rosina invita Felipe a casa e gli chiede maggiori informazioni sulla vendita dei libri e su come sta andando il progetto delle assicurazioni: l’avvocato le racconta tutto ed è molto felice di sapere che la donna è finalmente di nuovo interessata alle vicende di Liberto. Antonito sta aiutando Lolita a sistemare delle cose in bottega quando ricevono la visita di Alfredo che è passato con la scusa di acquistare delle liquirizie ma che in realtà vuole ricordare loro che a breve la bottega sarà una sua proprietà. Lolita, molto arrabbiata con lui, gli dice che è una persona spregevole e che sta rovinando la vita non solo degli abitanti di Acacias ma anche di sua moglie. A quel punto il Bryce le dice una cosa sconvolgente: la sua amica Genoveva non è una vittima ma fin dall’inizio era d’accordo con lui perché voleva vendicarsi di quello che i vicini avevano fatto in passato a lei e a Samuel. Lolita piange disperata perché considerava Genoveva una vera amica e l’aveva difesa davanti a tutti.

Liberto è ospite a casa di Felipe ed è sempre più triste. Per questo motivo si sfoga con Marcia raccontandole tutto il suo dolore per aver tradito la moglie: le parole di conforto della domestica sono molto utili al Seler. Appena sola, però, Marcia inizia a frugare fra le cose di Felipe per trovare delle prove per Ursula. Bellita racconta a Jose che ha saputo da Felicia che Emilio e Cinta si incontreranno in segreto a casa loro e la donna ha in mente un piano per riuscire a separare per sempre i due ragazzi. Intanto gli abitanti di Acacias si radunano al locale di Felicia su invito di Ramon e Felipe: i due vogliono provare a risollevare le finanze dei concittadini coinvolgendoli nell’affare delle assicurazioni e a tal motivo Felipe è disposto anche a prestare il suo denaro, al fine di non lasciare nessuno dietro. C’è molto fermento anche fra i domestici dei signori perché hanno avuto l’idea di organizzare una lotteria per raccogliere i soldi necessari per aiutarli. La vendita dei biglietti, però, diventa una gara all’ultimo sangue fra Casilda e Marcelina che si sentono in competizione per chi venderà più biglietti. Fabiana cerca inutilmente a mettere pace fra di loro ma senza successo. Rosina riceve un’altra visita del libraio suo amico di infanzia e sembra che inizi a provare un certo interesse verso l’uomo. In ogni caso decide di vendere alcuni suoi gioielli e oggetti per mettere insieme la sua parte di denaro per partecipare all’affare della compagnia di assicurazione.



