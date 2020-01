UNA VITA/ Anticipazioni 17 gennaio: Samuel pazzo di gelosia!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler nella puntata di oggi, 17 gennaio, di Una Vita vedremo Lucia molto combattuta tra Samuel che insiste per sposarla e Padre Telmo, che le chiederà esplicitamente di non fidanzarsi con l’Alday. Come già avevamo avuto modo di intuire nei giorni scorsi, Samuel riaprirà il laboratorio di restauro per riportare la Alvarado vicino a se. Ma sarà davvero sufficiente questo gesto per convincere la donna ad andare all’altare con lui, ora che i gesti di Padre Telmo l’hanno ormai convinta che non possa certo essere stato capace di violentarla in passato. Quale sarà la decisione finale di Lucia? Dirà sì a Samuel oppure finirà per dare retta a Padre Telmo? Da questa decisione dipende la sicurezza economica dell’Alday ed il giovane non sarà disposto a farsi da parte con troppa leggerezza. Sicuramente nuove vicende terranno con il fiato sospeso tutti i fans di Una Vita negli appuntamento pomeridiani sulla rete ammiraglia Mediaset.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

I riflettori che si sono accesi ieri sulla soap spagnola Una Vita Acacias 38 ci hanno permesso di assistere alla felicità di tutti gli abitanti del quartiere per la guarigione di Celia e Felipe. La gioia nel vedere che Padre Telmo è riuscito a salvarli ed al tempo stesso è salvo sembra avere in una persona in particolare un effetto speciale. Si tratta di Lucia. L’Alvarado infatti, dopo essersi riavvicinata al sacerdote offrendo il suo aiuto per gestire la situazione degli sfollati dell’Hoyo, sembra ora estremamente riconoscente al sacerdote per aver permesso ai suoi cugini di salvarsi dal terribile morbo che li aveva colpiti. Ma sarà davvero solo riconoscenza o nella gioia della Alvarado si nasconde qualcosa di più profondo? Questa domanda preoccupa molto Samuel, che non nasconde la sua gelosia. Non vi sono assolutamente dubbi sul fatto che Padre Telmo, con questo gesto, sia riuscito a fare breccia nel cuore della ragazza, che ora appare alquanto indecisa nel pronunciare il suo sì a Samuel. Per cercare di fare allontanare Lucia dal sacerdote l’Alday tenterà il tutto per tutto. Sapendo quanto sia importante per lui e per la sua stabilità finanziaria riuscire a condurre Lucia all’altare, Samuel cercherà di riavvicinarla a se proponendole nuovi lavori di restauro. Per riuscire a saldare il suo debito con Jimeno Batan il giovane figlio di Jaime deve riuscire a mettere le mani sul patrimonio di Lucia, ed ora, con questo gesto eroico di Padre Telmo, la cosa appare sempre più improbabile. Davvero i piani del giovane Alday sono destinati ad andare in fumo? Per saperlo dovremmo pazientare ancora un po’. Una Vita tornerà domani, nel consueto appuntamento quotidiano su Canale 5.

