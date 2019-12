UNA VITA/ Anticipazioni 30 dicembre: Celia sta morendo? Estrema unzione e…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE

Parlando di Una Vita per conoscere gli esiti delle tante domande che ancora aleggiano nell’aria ad Acacias bisognerà però attendere lunedì 30 dicembre. In occasione delle festività infatti la soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra è trasmessa a singhiozzo e, dopo aver saltato le due puntate del 25 e 26 deicembre, i fans di Celia e dei vari protagonisti di Acacias 38 dovranno stare ancora un po’ col fiato sospeso. Ma le ultime puntate di questo 2019 potrebbero ancora riservare molte sorprese con Lucia che, a seguito del rinvio causato dalla malattia della cugina, finirà per rendersi conto che Samuel non è la persona giusta a cui pronunciare il suo sì. Che il destino riservi ancora una chence per la giovane Alvarado e Telmo? Per saperlo non ci rimane che pazientare ancora un po’.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI?

Nella puntata di Una Vita di venerdì, 27 dicembre 2019, abbiamo visto ad Acacias un gran fermento per la malattia di Celia. La donna infatti sta molto male. Lolita ha così deciso di rimandare il suo matrimonio con Antonito perchè non riesce proprio ad immaginare le sue nozze senza l’amica al suo fianco. Anche Lucia non se la sente di dare una risposta alla proposta di matrimonio ricevuta da Samuel finché sua cugina non sarà completamente guarita. Padre Telmo intanto non perde l’occasione per star vicino alla giovane Alvarado, nonostante lei si dimostri sempre più propensa ad accettare la proposta di matrimonio dell’Alday. Questo improvviso rinvio delle nozze tra Lucia e Samuel, se da una parte renderà felice Telmo che spera in un ripensamento della donna, dall’altra farà invece ingelosire Ursula. La Dicenta farà tutto il possibile per impedire ai due di vedersi ancora. Intanto una nuova figura si staglierà all’orizzonte di Acacias. Si tratta di Marcelina, che farà ritorno in città intenzionata a far innamorare Jacinto. Dopo un periodo trascorso in convento la donna fa il suo ritorno ad Acacias e tormenta Casilda per scoprire dove si trova adesso suo cugino. Una triste scoperta però la attende. Il burbero domestico ha finito per ritirarsi con le sue pecore e non ha nessuna intenzione di tornare a vivere nel quartiere. Felipe non nasconde la sua preoccupazione per la sua amata Celia. Dopo esser stata visitata dal medco infatti, la donna è sempre più convinta di aver contratto la malattia che accomuna molti degli sfollati dell’Hoyo. Tuttavia esorta l’amica Lolita a non rinviare le nozze per causa sua, mentre intanto chiede al parroco l’estrema unzione convinta di esser giunta alla fine del suo percorso terreno.

